Главная Спорт Зинченко мог продать свои видеопоздравления по 530 тысяч за единицу

Зинченко мог продать свои видеопоздравления по 530 тысяч за единицу

Дата публикации 21 мая 2026 23:03
Зинченко шокировал ценой видеопоздравления - стоимость автомобиля или квартиры
Александр Зинченко. Фото: "Аякс"

Украинский футболист Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом на платформе Cameo. За персональное обращение игрок просит 12 тысяч долларов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Штаб CS2".

Зинченко стал самым дорогим футболистом на Cameo

На странице защитника сборной Украины уже опубликовано 94 отзыва от покупателей. Средняя продолжительность видео от Зинченко составляет всего 17 секунд.

Александр Зинченко
Объявление Зинченко. Фото: скриншот из Telegram

В пересчете на гривны стоимость такого поздравления превышает 530 тысяч гривен.

В то же время стоимость видеопоздравления от украинца значительно превышает расценки других известных футболистов на платформе. Для сравнения, видеопоздравление от защитника сборной Англии Гарри Магуайр стоит примерно 300 долларов.

Таким образом Александр Зинченко пока возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов на Cameo.

Александр Зинченко
Сообщение о выходе Зинченко. Фото: скриншот

Платформа Cameo позволяет фанатам заказывать персональные видеообращения от спортсменов, актеров, музыкантов и других знаменитостей.

Зинченко является одним из самых известных украинских футболистов. Сейчас он восстанавливается после тяжелой травмы и может вернуться осенью.

Александр Зинченко украинские легионеры (футбол) Аякс
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
