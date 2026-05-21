Зинченко шокировал ценой видеопоздравления - стоимость автомобиля или квартиры

Александр Зинченко.

Украинский футболист Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом на платформе Cameo. За персональное обращение игрок просит 12 тысяч долларов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Штаб CS2".

На странице защитника сборной Украины уже опубликовано 94 отзыва от покупателей. Средняя продолжительность видео от Зинченко составляет всего 17 секунд.

В пересчете на гривны стоимость такого поздравления превышает 530 тысяч гривен.

В то же время стоимость видеопоздравления от украинца значительно превышает расценки других известных футболистов на платформе. Для сравнения, видеопоздравление от защитника сборной Англии Гарри Магуайр стоит примерно 300 долларов.

Таким образом Александр Зинченко пока возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов на Cameo.

Платформа Cameo позволяет фанатам заказывать персональные видеообращения от спортсменов, актеров, музыкантов и других знаменитостей.

Зинченко является одним из самых известных украинских футболистов. Сейчас он восстанавливается после тяжелой травмы и может вернуться осенью.

