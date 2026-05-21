Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зінченко міг продати свої відеопривітання за 530 тисяч за одиницю

Зінченко міг продати свої відеопривітання за 530 тисяч за одиницю

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 23:03
Зінченко шокував ціною відеопривітання — вартість автомобіля або квартири
Олександр Зінченко. Фото: "Аякс"

Український футболіст Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом на платформі Cameo. За персональне звернення гравець просить 12 тисяч доларів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Штаб CS2".

Зінченко став найдорожчим футболістом на Cameo

На сторінці захисника збірної України вже опубліковано 94 відгуки від покупців. Середня тривалість відео від Зінченка становить лише 17 секунд.

Александр Зинченко
Оголошення Зінченка. Фото: скриншот з Telegram

У перерахунку на гривні вартість такого привітання перевищує 530 тисяч гривень.

Водночас вартість відеопривітання від українця значно перевищує розцінки інших відомих футболістів на платформі. Для порівняння, відеопривітання від захисника збірної Англії Гаррі Магвайр коштує приблизно 300 доларів.

Читайте також:

Таким чином Олександр Зінченко наразі очолює рейтинг найдорожчих футболістів на Cameo.

Александр Зинченко
Повідомлення про дхід Зінченка. Фото: скриншот

Платформа Cameo дозволяє фанатам замовляти персональні відеозвернення від спортсменів, акторів, музикантів та інших знаменитостей.

Зінченко є одним із найвідоміших українських футболістів. Наразі він відновлюється після важкої травми та може повернутися восени.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Катерина Усик вразила прихильників новими кадрами з ніжної фотосесії.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Караваєв відреагував на чутки, які пов’язують його з можливим переходом до "Шахтаря".

Олександр Зінченко українські легіонери (футбол) Аякс
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації