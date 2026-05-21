Зінченко шокував ціною відеопривітання — вартість автомобіля або квартири

Український футболіст Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом на платформі Cameo. За персональне звернення гравець просить 12 тисяч доларів.

На сторінці захисника збірної України вже опубліковано 94 відгуки від покупців. Середня тривалість відео від Зінченка становить лише 17 секунд.

У перерахунку на гривні вартість такого привітання перевищує 530 тисяч гривень.

Водночас вартість відеопривітання від українця значно перевищує розцінки інших відомих футболістів на платформі. Для порівняння, відеопривітання від захисника збірної Англії Гаррі Магвайр коштує приблизно 300 доларів.

Таким чином Олександр Зінченко наразі очолює рейтинг найдорожчих футболістів на Cameo.

Платформа Cameo дозволяє фанатам замовляти персональні відеозвернення від спортсменів, акторів, музикантів та інших знаменитостей.

Зінченко є одним із найвідоміших українських футболістів. Наразі він відновлюється після важкої травми та може повернутися восени.

