Зінченко емоційно відреагував на чемпіонство Арсеналу

Зінченко емоційно відреагував на чемпіонство Арсеналу

Дата публікації: 20 травня 2026 09:53
Зінченко одним із перших привітав Арсенал із чемпіонством
Олександр Зінченко (знизу) на тренуванні "Арсеналу". Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Лондонський "Арсенал" достроково став чемпіоном Англії в сезоні 2025/26. У рамках 37-го туру АПЛ головний суперник "канонірів" втратив очки і вибув із перегонів за трофей. Столичний клуб завоював довгоочікуване "золото".

Олександр Зінченко не залишився осторонь радісної для "Арсеналу" ночі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт спортсмена.

"Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли не зумів витримати темп чемпіонських перегонів. "Містяни" зіграли внічию з "Борнмутом" (1:1), завдяки чому "Арсенал" відірвався від переслідувача на 4 бали і за тур до фінішу сезону став чемпіоном. Це перший титул для "канонірів" в АПЛ за 22 роки.

Арсенал
Святкування "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко теж святкує чемпіонство

Футболісти та вболівальники "канонірів" дивилися матч "Манчестер Сіті" в прямому ефірі. Вони почали святкувати перемогу в АПЛ одразу після фінального свистка. Український захисник Олександр Зінченко теж не залишився осторонь. Він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі привітання на адресу своєї колишньої команди.

Наразі Олександр Зінченко перебуває без клубу. Він виступав за "Арсенал" чотири сезони, але цього року підписав контракт з амстердамським "Аяксом". Українець травмувався в першій же грі і вибув з ладу до кінця сезону. Нідерландський клуб не буде продовжувати з ним угоду.

Олександр Зінченко Арсенал АПЛ
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
