Главная Спорт Зинченко эмоционально отреагировал на чемпионство Арсенала

Зинченко эмоционально отреагировал на чемпионство Арсенала

Дата публикации 20 мая 2026 09:53
Зинченко одним из первых поздравил Арсенал с чемпионством
Александр Зинченко (снизу) на тренировке "Арсенала". Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Лондонский "Арсенал" досрочно стал чемпионом Англии в сезоне 2025/26. В рамках 37-го тура АПЛ главный соперник "канониров" потерял очки и выбыл из гонки за трофей. Столичный клуб завоевал долгожданное "золото". 

Александр Зинченко не остался в стороне от радостной для "Арсенала" ночи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена. 

"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы не сумел выдержать темп чемпионской гонки. "Горожане" сыграли вничью с "Борнмутом" (1:1), благодаря чему "Арсенал" оторвался от преследователя на 4 балла и за тур до финиша сезона стал чемпионом. Это первый титул для "канониров" в АПЛ за 22 года. 

Арсенал
Празднование "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

Зинченко тоже празднует чемпионство 

Футболисты и болельщики "канониров" смотрели матч "Манчестер Сити" в прямом эфире. Они начали праздновать победу в АПЛ сразу после финального свистка. Украинский защитник Александр Зинченко тоже не остался в стороне. Он опубликовал на своей странице в социальной сети поздравление в адрес своей бывшей команды. 

В настоящее время Александр Зинченко находится без клуба. Он выступал за "Арсенал" четыре сезона, но в этом году подписал контракт с амстердамским "Аяксом". Украинец травмировался в первой же игре и выбыл из строя до конца сезона. Нидерландский клуб не будет продлевать с ним соглашение. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
