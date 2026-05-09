Зубков провел невероятный результативный матч против Бешикташа

Зубков провел невероятный результативный матч против Бешикташа

Дата публикации 9 мая 2026 23:47
Зубков забил и отдал ассист в победном матче Трабзонспора
Александр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

Украинский вингер "Трабзонспора" Александр Зубков стал одним из героев матча 33-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа". Украинец отметился голом и результативной передачей.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Зубков стал героем матча

"Бешикташ" открыл счет уже на 14-й минуте встречи. Оркун Кёкчю реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Однако уже через минуту "Трабзонспор" отыгрался благодаря результативным действиям Зубкова.

Украинец получил передачу в штрафной площадке и переиграл вратаря соперника. Для Зубкова этот мяч стал пятым в текущем сезоне.

Во втором тайме "Трабзонспор" продолжил активно атаковать. На 62-й минуте гости забили второй раз, и снова ключевую роль в моменте сыграл украинец. Зубков обыграл защитника, протащил мяч вперед и выполнил точную передачу на Мучи, который отправил мяч в дальний угол ворот.

В конце встречи "Бешикташ" пытался спастись, однако команда украинца удержала преимущество и одержала важную победу со счетом 2:1.

После этой победы "Трабзонспор" остался на третьем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея 69 очков. "Бешикташ" остался четвертым с 59 баллами.

Александр Зубков украинские легионеры (футбол) Трабзонспор
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
