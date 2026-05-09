Зубков забив та віддав асист у переможному матчі Трабзонспора

Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

Український вінгер "Трабзонспора" Олександр Зубков став одним із героїв матчу 33-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа". Українець відзначився голом та результативною передачею.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

ÜST ÜSTE GOLLER!



Beşiktaş 1-1 Trabzonspor



14' Orkun Kökçü (P)

15' Zubkov pic.twitter.com/tkbMsKkYPx — Goller Cebinde (@gollercebinde_3) May 9, 2026

Зубков став героєм матчу

"Бешикташ" відкрив рахунок уже на 14-й хвилині зустрічі. Оркун Кьокчю реалізував пенальті та вивів господарів уперед. Проте вже за хвилину "Трабзонспор" відігрався завдяки результативним діям Зубкова.

Українець отримав передачу у штрафному майданчику та переграв воротаря суперника. Для Зубкова цей м’яч став п’ятим у поточному сезоні.

Читайте також:

У другому таймі "Трабзонспор" продовжив активно атакувати. На 62-й хвилині гості забили вдруге, і знову ключову роль у моменті відіграв українець. Зубков обіграв захисника, протягнув м’яч уперед і виконав точну передачу на Мучі, який відправив м’яч у дальній кут воріт.

Наприкінці зустрічі "Бешикташ" намагався врятуватися, однак команда українця втримала перевагу та здобула важливу перемогу з рахунком 2:1.

Після цієї перемоги "Трабзонспор" залишився на третьому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи 69 очок. "Бешикташ" залишився четвертим із 59 балами.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Девід Бекхем назвав футболіста, якого вважає найкращим в історії світового футболу.

Також Новини.LIVE писав про скандальну ситуацію навколо гравця з російським корінням, якому після зміни громадянства заборонили виступати за збірну Норвегії.