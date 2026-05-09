Головна Спорт Зубков провів неймовірний результативний матч проти Бешикташу

Дата публікації: 9 травня 2026 23:47
Зубков забив та віддав асист у переможному матчі Трабзонспора
Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

Український вінгер "Трабзонспора" Олександр Зубков став одним із героїв матчу 33-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа". Українець відзначився голом та результативною передачею.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Зубков став героєм матчу

"Бешикташ" відкрив рахунок уже на 14-й хвилині зустрічі. Оркун Кьокчю реалізував пенальті та вивів господарів уперед. Проте вже за хвилину "Трабзонспор" відігрався завдяки результативним діям Зубкова.

Українець отримав передачу у штрафному майданчику та переграв воротаря суперника. Для Зубкова цей м’яч став п’ятим у поточному сезоні.

У другому таймі "Трабзонспор" продовжив активно атакувати. На 62-й хвилині гості забили вдруге, і знову ключову роль у моменті відіграв українець. Зубков обіграв захисника, протягнув м’яч уперед і виконав точну передачу на Мучі, який відправив м’яч у дальній кут воріт.

Наприкінці зустрічі "Бешикташ" намагався врятуватися, однак команда українця втримала перевагу та здобула важливу перемогу з рахунком 2:1.

Після цієї перемоги "Трабзонспор" залишився на третьому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи 69 очок. "Бешикташ" залишився четвертим із 59 балами.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
