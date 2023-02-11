Виктор Вихрист оказался легче Ленье Перо — какие прогнозы на бой

Виктор Вихрист оказался легче своего кубинского соперника

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист и кубинец Лениер Перо накануне очного боя, который состоится 11 февраля в США в андеркарде противостояния Рэй Варгас – О'Шаки Фостер, прошли официальную процедуру взвешивания. Украинец показал на весах 106,1 кг, кубинец перевесил своего оппонента – 109,9 кг.

Прогноз на бой на подробности накануне в материале портала Новини.LIVE .

Украинец, у которого 11 побед на профи-ринге и из них 7 нокаутом сразится с кубинцем Перо, который тоже не уступал. 8 побед и 5 нокаутом.

Виктор боксировал в Германии, Украине, Франции и США. Среди соперников были Камиль Соколовский, Майк Маршал, Яго Киладзе, Кевин Джонсон. Очень хорошо, как для начала карьеры, хоть и пройти всех этих конкурентов просто не удалось.

Джонсона Выхрист победил решением судей, а вот из Киладзе возникла проблема. Киладзе дважды падал в первом раунде, Виктор – однажды. Затем украинец снова упал во втором раунде, но и ответил нокдауном. Рефери решил, что с грузина достаточно, и снял того, за что получил толчок в лицо. Специалисты обратили внимание на очевидные проблемы украинца с защитой. То есть от боя с Перо точно не стоит ждать легкой прогулки.

Леньер – двукратный чемпион Панамериканских игр – 2015 и 2021 год. Он даже участвовал в Олимпийских играх в 2016 году. Там сначала перебоксировал итальянца Гвидо Вианелло, а затем проиграл Филиппу Хрговичу.

Кубинец хотя и не имеет побед над соперниками уровня, с которым пересекался Выхрист, но избивал неплохого кубинского супертяжа Джованни Брузона и побеждал еще несколько средних бойцов.

Какие шансы у боксеров на победу

Перо может пропускать удары навстречу, но он техничен и умен, прекрасно работает на контратаках. Благодаря гибкости идет от ударов и моментально вставляет выпад навстречу. Да еще и габаритный. Всего на два сантиметра ниже Выхриста – 194 см рост. Но имеет не сильно более короткие руки – 201 см против 206 см в размахе рук в пользу украинца.

Сила удара у обоих ориентировочно одинакова. Даже процент досрочных побед почти равен: 64.64% у Виктора и 62.5% у Леньера.

Нельзя исключать нокаута ни одного, ни другого спортсмена. От этого становится еще интереснее. Фаворитом среди букмекеров выступает именно украинец – на его победу ставят с коэффициентом 1,7. Кубинцу дают 2,0. Досрочная победа Выхриста ожидается с вероятностью 2,4, а Перо 2,8. Начало боя ожидается ранним утром 12 февраля по киевскому времени.