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Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

11 лютого 2023 19:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Віктор Вихрист виявився легшим за Лен’є Перо — які прогнози на бій
Віктор Вихрист виявився легшим за свого кубинського суперника
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист та кубинець Ленієр Перо напередодні очного бою, який відбудеться 11 лютого в США в андеркарді протистояння Рей Варгас – О’Шакі Фостер, пройшли офіційну процедуру зважування. Українець показав на вагах 106,1 кг, кубинець переважив свого опонента — 109,9 кг.

Прогноз на бій на подробиці напередодні в матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Українець, в якого 11 перемог на профі-ринзі й з них 7 нокаутом битиметься з кубинцем Перо, який теж не поступався. 8 перемог та з них 5 нокаутом.

Віктор боксував у Німеччині, Україні, Франції та США. Серед суперників були Каміль Соколовський, Майк Маршал, Яго Кіладзе, Кевін Джонсон. Дуже непогано, як для початку кар’єри, хоч і пройти всіх цих суперників легко не вдалося.

Джонсона Вихрист переміг рішенням суддів, а от із Кіладзе сталась проблема. Кіладзе двічі падав у першому раунді, Віктор – один раз. Потім українець знову впав у другому раунді, але і відповів нокдауном. Рефері вирішив, що з грузина досить, і зняв того, за що отримав поштовх в обличчя. Фахівці звернули увагу на явні проблеми українця з захистом. Тобто від бою з Перо точно не варто очікувати легкої прогулянки.

Леньєр – дворазовий чемпіон Панамериканських ігор – 2015 та 2021 років. Він навіть брав участь в Олімпійських іграх 2016 року. Там спочатку перебоксував італійця Гвідо Віанелло, а потім програв Філіппу Хрговичу.

Кубинець хоча й не має перемог над суперниками рівня, з яким перетинався Вихрист, але бив непоганого кубинського супертяжа Джовані Брузона та перемагав ще декількох середніх бійців.

Які шанси у боксерів на перемогу

Перо може пропускати удари назустріч, але він технічний та розумний, чудово працює на контратаках. Завдяки гнучкості йде від ударів і моментально вставляє випад назустріч. Так ще й і габаритний. Всього на два сантиметри нижчий за Вихриста – 194 см зріст. Та має не сильно коротші руки – 201 см проти 206 см у розмаху рук на користь українця.

Сила удару в обох орієнтовно однакова. Навіть процент дострокових перемог майже рівний: 64.64% у Віктора та 62.5% у Леньєра.

Не можна виключати нокауту ні одного, ні іншого спортсмена. Від цього стає ще цікавіше. Фаворитом серед букмекерів виступає саме українець – на його перемогу ставлять з коефіцієнтом 1,7. Кубинцю дають 2,0. Дострокова перемога Вихріста очікується з ймовірністю 2,4, а Перо 2,8. Початок бою очікується рано вранці 12 лютого за київським часом.

 

 

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