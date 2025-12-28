Видео
Україна
Видео

Звезда Барселоны станет одноклубником Цыганкова и Ваната

Звезда Барселоны станет одноклубником Цыганкова и Ваната

Дата публикации 28 декабря 2025 20:17
Жирона подпишет тер Штегена - вратарь Барселоны близок к трансферу
Игроки "Жироны" на тренировке. Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" планирует усилить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно. Для этого они подпишут звезду "Барселоны".

О предстоящем трансфере сообщил паблик Barca Times.

Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген. Фото: Reuters

"Жирона" усилит вратарскую позицию

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может в ближайшее время продолжить карьеру в "Жироне".

Каталонский клуб активно работает над возможностью подписания немецкого вратаря. В "Жироне" настроены оптимистично и рассчитывают, что трансфер удастся реализовать, в частности благодаря хорошим рабочим отношениям между двумя испанскими клубами.

Ранее появлялась информация, что интерес к тер Штегену проявляет и "Астон Вилла", однако пока именно вариант с "Жироной" выглядит наиболее конкретным, поскольку вратарю не придется менять место жительства.

Ситуация вокруг будущего одного из лидеров "Барселоны" остается открытой, но переговорный процесс, по данным источников, постепенно набирает обороты.

Напомним, чемпион мира по трем версиям Александр Усик вернется на ринг в 2026-м году против экс-чемпиона мира.

Бывший игрок киевского "Динамо" поссорился с совладельцем столичного клуба.

футбол Барселона Жирона украинские легионеры (футбол) Марк-Андре тер Штеген
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
