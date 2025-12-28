Жирона подпишет тер Штегена - вратарь Барселоны близок к трансферу

Игроки "Жироны" на тренировке. Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" планирует усилить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно. Для этого они подпишут звезду "Барселоны".

О предстоящем трансфере сообщил паблик Barca Times.

Марк-Андре тер Штеген. Фото: Reuters

"Жирона" усилит вратарскую позицию

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может в ближайшее время продолжить карьеру в "Жироне".

Каталонский клуб активно работает над возможностью подписания немецкого вратаря. В "Жироне" настроены оптимистично и рассчитывают, что трансфер удастся реализовать, в частности благодаря хорошим рабочим отношениям между двумя испанскими клубами.

Ранее появлялась информация, что интерес к тер Штегену проявляет и "Астон Вилла", однако пока именно вариант с "Жироной" выглядит наиболее конкретным, поскольку вратарю не придется менять место жительства.

Ситуация вокруг будущего одного из лидеров "Барселоны" остается открытой, но переговорный процесс, по данным источников, постепенно набирает обороты.

