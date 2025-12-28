Відео
Зірка Барселони стане одноклубником Циганкова та Ваната

Зірка Барселони стане одноклубником Циганкова та Ваната

Дата публікації: 28 грудня 2025 20:17
Жирона підпише тер Штеґена — воротар Барселони близький до трансферу
Гравці "Жирони" на тренуванні. Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" планує підсилити воротарську позицію в зимове трансферне вікно. Для цього вони підпишуть зірку "Барселони".

Про майбутній трансфер повідомив паблік Barca Times.

Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеґен. Фото: Reuters

"Жирона" підсилить воротарську позицію

Голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеґен може найближчим часом продовжити кар’єру в "Жирона".

Каталонський клуб активно працює над можливістю підписання німецького воротаря. У "Жироні" налаштовані оптимістично та розраховують, що трансфер вдасться реалізувати, зокрема завдяки хорошим робочим відносинам між двома іспанськими клубами.

Раніше з’являлася інформація, що інтерес до тер Штеґена проявляє і "Астон Вілла", однак наразі саме варіант з "Жироною" виглядає найбільш конкретним, оскільки воротарю не доведеться змінювати місце проживання.

Ситуація навколо майбутнього одного з лідерів "Барселони" залишається відкритою, але переговорний процес, за даними джерел, поступово набирає обертів.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
