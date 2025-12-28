Жирона підпише тер Штеґена — воротар Барселони близький до трансферу

Зірка Барселони стане одноклубником Циганкова та Ваната
Іспанська "Жирона" планує підсилити воротарську позицію в зимове трансферне вікно. Для цього вони підпишуть зірку "Барселони".
Про майбутній трансфер повідомив паблік Barca Times.
"Жирона" підсилить воротарську позицію
Голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеґен може найближчим часом продовжити кар’єру в "Жирона".
Каталонський клуб активно працює над можливістю підписання німецького воротаря. У "Жироні" налаштовані оптимістично та розраховують, що трансфер вдасться реалізувати, зокрема завдяки хорошим робочим відносинам між двома іспанськими клубами.
Раніше з’являлася інформація, що інтерес до тер Штеґена проявляє і "Астон Вілла", однак наразі саме варіант з "Жироною" виглядає найбільш конкретним, оскільки воротарю не доведеться змінювати місце проживання.
Ситуація навколо майбутнього одного з лідерів "Барселони" залишається відкритою, але переговорний процес, за даними джерел, поступово набирає обертів.
