Воспитанник Динамо получил тяжелую травму и не сыграет за сборную Украины

Владислав Велетень. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" понесло очень тяжелую потерю. Травму получил основной вингер команды Владислав Велетень.

О травме игрока сообщила пресс-служба "Полесья".

Владислав Велетень. Фото: УАФ

"Полесье" осталось без игрока

В "Полесье" сообщили, что во время тренировки накануне один из ключевых хавбеков команды получил тяжелое повреждение, которое на четыре месяца выбивает его из состава.

Медики диагностировали у футболиста перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и повреждение дельтовидной связки. Травма требовала срочного хирургического вмешательства, и операция была успешно проведена еще вечером того же дня.

По предварительным прогнозам врачей, Великан сможет вернуться к тренировкам не ранее чем через четыре месяца — в апреле 2026 года.

Отметим, что воспитанник киевского "Динамо" также был кандидатом в сборную Украины.

