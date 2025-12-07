Воспитанник Динамо получил тяжелую травму и не сыграет за сборную Украины

Звезда Полесья и кандидат в сборную Украины получил травму
Житомирское "Полесье" понесло очень тяжелую потерю. Травму получил основной вингер команды Владислав Велетень.
О травме игрока сообщила пресс-служба "Полесья".
"Полесье" осталось без игрока
В "Полесье" сообщили, что во время тренировки накануне один из ключевых хавбеков команды получил тяжелое повреждение, которое на четыре месяца выбивает его из состава.
Медики диагностировали у футболиста перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и повреждение дельтовидной связки. Травма требовала срочного хирургического вмешательства, и операция была успешно проведена еще вечером того же дня.
По предварительным прогнозам врачей, Великан сможет вернуться к тренировкам не ранее чем через четыре месяца — в апреле 2026 года.
Отметим, что воспитанник киевского "Динамо" также был кандидатом в сборную Украины.
