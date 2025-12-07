Видео
Україна
Звезда Полесья и кандидат в сборную Украины получил травму

Звезда Полесья и кандидат в сборную Украины получил травму

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 20:44
Воспитанник Динамо получил тяжелую травму и не сыграет за сборную Украины
Владислав Велетень. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" понесло очень тяжелую потерю. Травму получил основной вингер команды Владислав Велетень.

О травме игрока сообщила пресс-служба "Полесья".

Владислав Велетень
Владислав Велетень. Фото: УАФ

"Полесье" осталось без игрока

В "Полесье" сообщили, что во время тренировки накануне один из ключевых хавбеков команды получил тяжелое повреждение, которое на четыре месяца выбивает его из состава.

Медики диагностировали у футболиста перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и повреждение дельтовидной связки. Травма требовала срочного хирургического вмешательства, и операция была успешно проведена еще вечером того же дня.

По предварительным прогнозам врачей, Великан сможет вернуться к тренировкам не ранее чем через четыре месяца — в апреле 2026 года.

Отметим, что воспитанник киевского "Динамо" также был кандидатом в сборную Украины.

Напомним, ранее в УПЛ "Шахтер" потерял очки и покинул первое место в турнирной таблице.

Украинского центрального защитника "ПСЖ" Илью Забарного обвинили в симуляции болезни.

футбол УПЛ Полесье травма Владислав Велетень
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
