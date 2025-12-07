Відео
Україна
Зірка Полісся та кандидат у збірну України отримав важку травму

Зірка Полісся та кандидат у збірну України отримав важку травму

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 20:44
Вихованець Динамо отримав важку травму і не зіграє за збірну України
Владислав Велетень. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" зазнало дуже важкої втрати. Травму отримав основний вінгер команди Владислав Велетень.

Про травму гравця повідомила пресслужба "Полісся".

Читайте також:
Владислав Велетень
Владислав Велетень. Фото: УАФ

"Полісся" залишилось без гравця

У "Поліссі" повідомили, що під час тренування напередодні один із ключових хавбеків команди зазнав тяжкого ушкодження, яке на чотири місяці вибиває його зі складу.

Медики діагностували у футболіста перелом малогомілкової кістки, розрив синдесмозу та пошкодження дельтоподібної зв’язки. Травма вимагала термінового хірургічного втручання, і операція була успішно проведена ще ввечері того ж дня.

За попередніми прогнозами лікарів, Велетень зможе повернутися до тренувань не раніше ніж через чотири місяці — у квітні 2026 року.

Зазначимо, що вихованець київського "Динамо" також був кандидатом у збірну України.

Нагадаємо, раніше в УПЛ "Шахтар" втратив очки та покинув перше місце в турнірній таблиці.

Українського центрального захисника "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в симуляції хвороби.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
