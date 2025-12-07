Вихованець Динамо отримав важку травму і не зіграє за збірну України

Владислав Велетень. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" зазнало дуже важкої втрати. Травму отримав основний вінгер команди Владислав Велетень.

Про травму гравця повідомила пресслужба "Полісся".

Владислав Велетень. Фото: УАФ

"Полісся" залишилось без гравця

У "Поліссі" повідомили, що під час тренування напередодні один із ключових хавбеків команди зазнав тяжкого ушкодження, яке на чотири місяці вибиває його зі складу.

Медики діагностували у футболіста перелом малогомілкової кістки, розрив синдесмозу та пошкодження дельтоподібної зв’язки. Травма вимагала термінового хірургічного втручання, і операція була успішно проведена ще ввечері того ж дня.

За попередніми прогнозами лікарів, Велетень зможе повернутися до тренувань не раніше ніж через чотири місяці — у квітні 2026 року.

Зазначимо, що вихованець київського "Динамо" також був кандидатом у збірну України.

