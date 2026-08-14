Сербка Топич на ЧЄ-2026: донька легенди кинула виклик Магучіх

Ангеліна Топич. Фото: instagram.com/angelinatopic

Андрій Гончар Редактор

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пробились у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики. Однією з їх головних конкуренток буде сербка Ангеліна Топич, яка також успішно подолала кваліфікацію та вийшла до фіналу.

Попри молодий вік, сербська легкоатлетка вже входить до світової еліти й вважається однією з найперспективніших стрибунок, повідомив портал Новини.LIVE.

До фіналу жіночих стрибків у висоту вийшли Магучіх та Геращенко (обидві — Україна), Топич (Сербія), Крістіна Гонзель (Німеччина), Єлєна Куліченко (Кіпр), Мерел Маес (Бельгія), Луїз Екман (Швеція), Марія Вукович (Чорногорія), Кармен Бруус (Естонія), Азія Таверніні та Ідея П'єроні (обидві — Італія), Елла Юнніла (Фінляндія) й Морган Лейк (Велика Британія).

Ангеліна Топич. Фото: instagram.com/angelinatopic

Донька двох легкоатлетичних легенд

Топич народилася у Белграді в родині відомих спортсменів. Її батько Драгутін Топич — чемпіон Європи та багаторічний рекордсмен Сербії зі стрибків у висоту, а мати Біляна Топич є рекордсменкою країни у потрійному стрибку та фіналісткою чемпіонату світу. Саме батько, який брав участь у шести Олімпіадах, тренує Ангеліну від початку її кар'єри.

Ще у 17 років Топич стала наймолодшою призеркою чемпіонату Європи-2022, завоювавши бронзову медаль. Відтоді вона стабільно входить до числа найкращих стрибунок світу.

Ангеліна Топич. Фото: instagram.com/angelinatopic

Уже підкорила два метри

У 2026 році 21-річна сербка вперше у кар'єрі підкорила висоту 2,00 метра, встановивши національний рекорд і вийшовши на новий рівень. Наразі вона посідає місце в топ-5 світового рейтингу World Athletics.

За останні два роки Топич зібрала солідну колекцію нагород. Вона стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2024, разом з Магучіх бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні-2026 та срібною призеркою чемпіонату Європи в приміщенні.

Саме Топич разом із Магучіх та Жодзік фахівці називають головними претендентками на медалі чемпіонату Європи-2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Максим Калініченко пояснив, чому частина українців після його багаторічних виступів у Росії вважає футболіста чужим.

Також Новини.LIVE розповідав про Марію Жодзік, яка після зміни спортивного громадянства виступає за Польщу та конкурує з Ярославою Магучіх у стрибках у висоту.