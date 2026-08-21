Сергій Ребров відреагував на скандальне відео з росіянином

Сергій Ребров під час роботи зі збірною України. Фото: УАФ

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Віцепрезидент УАФ Сергій Ребров відреагував на відео, на якому він грає в падель в Іспанії разом із колишнім захисником збірної Росії та ЦСКА Василем Березуцьким. Ролик з'явився в мережі 17 серпня і викликав реакцію в українській футбольній спільноті. Тренер заявив, що вважає за необхідне публічно пояснити ситуацію.

Також Ребров приніс вибачення українцям, яких його вчинок міг образити, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт фахівця.

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України у квітні 2026 року і зараз обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Відео з ним і Василем Березуцьким було опубліковано в Instagram-акаунті Footballuablog. Вони грали в одній команді, а особи їхніх суперників не розкривалися. Росіянин є відомим екс-гравцем національної збірної своєї країни та діючим тренером, який ще недавно працював на території РФ.

Заява Сергія Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Ребров пояснив ситуацію та розповів про допомогу ЗСУ

За словами українського фахівця, йому було відомо про антивоєнну позицію Березуцького, однак він не знав, що той нещодавно повернувся до Росії й почав там працювати тренером. Росіянин з грудня 2025 року по червень 2026 року очолював єкатеринбурзький "Урал".

"Як публічна особа, хочу попросити вибачення в українців, яких образив цим вчинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю Силам оборони України. Нещодавно я відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 Starlink, і продовжую допомагати нашим Героям", — написав Ребров.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що екс-тренер збірної України входить до списку потенційних тренерів київського "Динамо".

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні продовжують один за одним зникати легендарні футбольні клуби, які ще недавно радували вболівальників.