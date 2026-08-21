Сергій Ребров відреагував на скандальне відео з росіянином
Віцепрезидент УАФ Сергій Ребров відреагував на відео, на якому він грає в падель в Іспанії разом із колишнім захисником збірної Росії та ЦСКА Василем Березуцьким. Ролик з'явився в мережі 17 серпня і викликав реакцію в українській футбольній спільноті. Тренер заявив, що вважає за необхідне публічно пояснити ситуацію.
Також Ребров приніс вибачення українцям, яких його вчинок міг образити, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт фахівця.
Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України у квітні 2026 року і зараз обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Відео з ним і Василем Березуцьким було опубліковано в Instagram-акаунті Footballuablog. Вони грали в одній команді, а особи їхніх суперників не розкривалися. Росіянин є відомим екс-гравцем національної збірної своєї країни та діючим тренером, який ще недавно працював на території РФ.
Ребров пояснив ситуацію та розповів про допомогу ЗСУ
За словами українського фахівця, йому було відомо про антивоєнну позицію Березуцького, однак він не знав, що той нещодавно повернувся до Росії й почав там працювати тренером. Росіянин з грудня 2025 року по червень 2026 року очолював єкатеринбурзький "Урал".
"Як публічна особа, хочу попросити вибачення в українців, яких образив цим вчинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю Силам оборони України. Нещодавно я відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 Starlink, і продовжую допомагати нашим Героям", — написав Ребров.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що екс-тренер збірної України входить до списку потенційних тренерів київського "Динамо".
Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні продовжують один за одним зникати легендарні футбольні клуби, які ще недавно радували вболівальників.
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