Шахтар планує купити одноклубника Неймара

Матеус Шав’єр та гравці "Шахтаря". Фото: "Сантос"/"Шахтар"

Андрій Гончар Редактор

Донецький "Шахтар" може найближчим часом оформити ще один трансфер із Бразилії. Український клуб зробив пропозицію "Сантосу" щодо переходу одного з найперспективніших вихованців академії — 18-річного нападника Матеуса Шав'єра.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на UOL.

Матеус Шав’єр та Неймар. Фото: Divulgação

"Сантос" розглядає продаж форварда

За інформацією джерела, пропозиція "Шахтаря" може сягнути п'яти мільйонів доларів. Керівництво "Сантоса" вже аналізує умови можливого трансферу, оскільки клуб перебуває у складному фінансовому становищі.

Повідомляється, що борг бразильського гранда досяг приблизно 212,4 млн доларів, а дефіцит бюджету лише за перший квартал становив близько 7,8 млн доларів. Через це керівництво змушене шукати можливості для продажу футболістів, щоб стабілізувати фінансову ситуацію та уникнути трансферних санкцій.

Матеус Шав'єр є одним із лідерів молодіжної команди "Сантоса", однак поки що не зміг закріпитися в основному складі. За даними бразильських журналістів, тренерський штаб не вважає його незамінним, тому клуб готовий розглянути вигідну пропозицію.

Якщо угоду буде укладено, Шав'єр може стати ще одним молодим бразильським футболістом, який перейде до "Шахтаря". Цього тижня "гірники" вже купити бразильця Раяна Роберто.

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