Україна перемогла Сербію на футбольному Євро U-19: вийшла в плей-оф та на ЧС-2027

Сербія — Україна. Фото: УАФ

Андрій Гончар Редактор

Збірна України U-19 здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи-2026. Команда Дмитра Михайленка обіграла Сербію з рахунком 2:1.

"Синьо-жовті" достроково забезпечили собі вихід до півфіналу турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

Глют оформив переможний дубль

Матч розпочався для збірної України так само непросто, як і попередній поєдинок проти Хорватії (3:1). Уже на 16-й хвилині Джордже Ранкович вивів сербів уперед, змусивши "синьо-жовтих" відіграватися.

Українці швидко відповіли на пропущений м'яч. Героєм першого тайму став Віталій Глют, який менш ніж за п'ять хвилин оформив дубль. На 32-й хвилині він відновив рівновагу, а вже на 36-й дальнім ударом приніс українській команді перевагу.

Після перерви серби намагалися врятувати матч, однак збірна України надійно діяла в обороні й не дозволила супернику створити достатньо небезпечних моментів. У підсумку рахунок до фінального свистка не змінився.

Перемога гарантувала збірній України достроковий вихід до півфіналу чемпіонату Європи-2026. Крім того, "синьо-жовті" забезпечили собі участь у чемпіонаті світу-2027 серед команд до 20 років, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

Заключний матч групового етапу українці проведуть 5 липня проти збірної Італії.

Сербія U-19 — Україна U-19 — 1:2

Голи: Ранкович, 16 — Глют, 32, 36.

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