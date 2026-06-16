Україна викликала в збірну гравця, якого хотіла натуралізувати Польща

Патрік Сикут. Фото: instagram.com/theposh

Збірна України U-19 розпочне фінальний етап підготовки до чемпіонату Європи-2026. До розширеної заявки команди потрапили 22 футболісти, серед яких одразу двоє гравців, які були натуралізовані.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Склад збірної України U-19. Фото: УАФ

У заявці з'явилися нові натуралізовані футболісти

Однією з головних новин стало включення до складу Сергія Ігнаткова та Патріка Сикута. Ігнатков виступає за боснійське "Сараєво", а Сикут представляє англійський "Пітерборо".

Особливої уваги заслуговує історія Сикута. На талановитого хавбека претендувала також Польща, оскільки його батько має польське походження. Водночас мати футболіста є українкою і родина вирішила, що гравець представлятиме Україну на міжнародному рівні. При цьому, його Польща викликала в команду U-19.

Після завершення необхідних процедур Сикут отримав право виступати за збірні України та вперше потрапив до заявки юнацької збірної.

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Підготовка до турніру проходитиме в польському Кракові. Сам чемпіонат Європи U-19 прийматиме Уельс з 28 червня до 11 липня.

На груповому етапі українська команда зіграє у групі В. Суперниками підопічних Дмитра Михайленка стануть збірні Хорватії, Італії та Сербії.

До остаточної заявки на турнір увійдуть лише 20 футболістів, тому перед стартом чемпіонату тренерському штабу доведеться скоротити список ще на двох гравців.

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