Украина вызвала в сборную игрока, которого хотела натурализовать Польша

Патрик Сыкут. Фото: instagram.com/theposh

Сборная Украины U-19 начнет финальный этап подготовки к чемпионату Европы-2026. В расширенный состав команды вошли 22 футболиста, среди которых сразу двое натурализованных игроков.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Состав сборной Украины U-19. Фото: УАФ

В заявку вошли новые натурализованные футболисты

Одной из главных новостей стало включение в состав Сергея Игнаткова и Патрика Сикута. Игнатков выступает за боснийский "Сараево", а Сыкут представляет английский "Питерборо".

Особого внимания заслуживает история Сыкута. На талантливого полузащитника претендовала также Польша, поскольку его отец имеет польское происхождение. В то же время мать футболиста — украинка, и семья решила, что игрок будет представлять Украину на международном уровне. При этом Польша вызвала его в сборную U-19.

После завершения необходимых процедур Сыкут получил право выступать за сборные Украины и впервые попал в заявку юношеской сборной.

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Подготовка к турниру будет проходить в польском Кракове. Сам чемпионат Европы U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

На групповом этапе украинская команда сыграет в группе В. Соперниками подопечных Дмитрия Михайленко станут сборные Хорватии, Италии и Сербии.

В окончательную заявку на турнир войдут только 20 футболистов, поэтому перед стартом чемпионата тренерскому штабу придется сократить список еще на двух игроков.

Напомним, Новини.LIVE сообщал, что британская звезда бокса Тайсон Фьюри готовит два поединка с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Также Новини.LIVE писал, что в российском плену погиб известный украинский спортсмен и защитник "Азовстали".