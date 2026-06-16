Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украина победила Польшу в борьбе за натурализацию футболиста из Англии

Украина победила Польшу в борьбе за натурализацию футболиста из Англии

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 20:51
Украина вызвала в сборную игрока, которого хотела натурализовать Польша
Патрик Сыкут. Фото: instagram.com/theposh

Сборная Украины U-19 начнет финальный этап подготовки к чемпионату Европы-2026. В расширенный состав команды вошли 22 футболиста, среди которых сразу двое натурализованных игроков.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Сборная Украины U-19
Состав сборной Украины U-19. Фото: УАФ

В заявку вошли новые натурализованные футболисты

Одной из главных новостей стало включение в состав Сергея Игнаткова и Патрика Сикута. Игнатков выступает за боснийский "Сараево", а Сыкут представляет английский "Питерборо".

Особого внимания заслуживает история Сыкута. На талантливого полузащитника претендовала также Польша, поскольку его отец имеет польское происхождение. В то же время мать футболиста — украинка, и семья решила, что игрок будет представлять Украину на международном уровне. При этом Польша вызвала его в сборную U-19.

После завершения необходимых процедур Сыкут получил право выступать за сборные Украины и впервые попал в заявку юношеской сборной.

Читайте также:

Подготовка к турниру будет проходить в польском Кракове. Сам чемпионат Европы U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

На групповом этапе украинская команда сыграет в группе В. Соперниками подопечных Дмитрия Михайленко станут сборные Хорватии, Италии и Сербии.

В окончательную заявку на турнир войдут только 20 футболистов, поэтому перед стартом чемпионата тренерскому штабу придется сократить список еще на двух игроков.

Напомним, Новини.LIVE сообщал, что британская звезда бокса Тайсон Фьюри готовит два поединка с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Также Новини.LIVE писал, что в российском плену погиб известный украинский спортсмен и защитник "Азовстали".

Сборная Украины U-19 смена гражданства Патрик Сикут
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации