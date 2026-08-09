Українець Шелестюк повернувся на ринг та виграв титул

Тарас Шелестюк після бою. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk

Андрій Гончар Редактор

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк повернувся на ринг. Крім цього, він завоював пояс WBO International.

У титульному поєдинку призер Олімпійських ігор 2012 року впевнено переміг представника Еквадору Андреса Муньйоса, повідомив портал Новини.LIVE.

Тарасу Шелестюку підняли руку. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk

Шелестюк досі в хорошій формі

Українець у 40 років провів із суперником усі десять раундів. За підсумками бою всі троє суддів віддали перемогу Шелестюку.

Для українського боксера цей пояс став першим із 2016 року, коли він володів титулом WBO NABO. Після цього він десять років не бився за титули.

Перемога над Муньйосом стала вже 22-ю в професійній кар'єрі українця. При цьому Шелестюк залишається непереможеним: у його активі 22 перемоги, одна нічия та жодної поразки. Більшість своїх успішних поєдинків він завершив достроково — на рахунку українця 12 нокаутів.

До цього Тарас востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг венесуельця Ентоні Саеза.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вболівальники "Челсі" залишилися незадоволені грою Михайла Мудрика у другому матчі українця після повернення на поле.

Також Новини.LIVE писав, що Марта Костюк завершила виступи на турнірі в Торонто після поразки від Іги Свентек та отримала солідні призові.