Усик розглядає два варіанти для останнього бою в кар'єрі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Український боксер Олександр Усик визначився з основними варіантами для завершального поєдинку в професійній кар'єрі. Після відмови від чемпіонських поясів боксер хоче влаштувати максимально гучний фінал.

Про це повідомив автор і ведучий YouTube-каналу "Тайк Майсон" Максим Діденко, передає портал Новини.LIVE.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Хто може стати останнім суперником Усика

За інформацією Діденка, команда українця наразі розглядає два основні варіанти. Перший — реванш із легендою кікбоксингу Ріко Верхувеном, другий — поєдинок проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

За словами журналіста, Усик не був зацікавлений у боях із претендентами Агітом Кабаєлом та Муратом Гассієвим, які не виглядають привабливими ні з фінансової, ні з медійної точки зору.

Реванш із Верхувеном залишається одним із найімовірніших варіантів, оскільки інтерес до організації такого бою нібито проявляє Туркі Аль аш-Шейх. Крім того, команда українця може бути зацікавлена остаточно закрити всі питання після непростого першого поєдинку, який завершився спірною достроковою перемогою Усика технічним нокаутом в 11-му раунді.

Інший сценарій передбачає бій із Вайлдером у США. Такий поєдинок дозволив би Усику завершити серію зустрічей із найгучнішими представниками своєї епохи після боїв із Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

За інформацією джерела, команда українця ще не ухвалила остаточного рішення. Обидва варіанти залишаються актуальними та будуть детально розглядатися найближчим часом.

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