Усик відмовився від боксерських тренувань перед останнім поєдинком

Олександр Усик після однієї з перемог. Фото: instagram.com/usykaa/

Андрій Андрущак Редактор

Боксер Олександр Усик поки що не розпочав підготовку до наступного поєдинку, який може стати останнім у його професійній кар’єрі. Український чемпіон повідомив, що повністю відмовився від боксерських тренувань. Зараз він підтримує фізичну форму за допомогою кросфіту та кардіотренувань.

Більшу частину часу Усик проводить із сім'єю, поки його команда займається організацією наступного поєдинку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Усик залишив пояси і чекає на рішення команди

Конкретного суперника та дати наступного поєдинку поки що немає. У червні Олександр Усик звільнив титули WBA, WBC та IBF у важкій вазі, але наголосив, що не завершує кар’єру і має намір провести ще один бій. При цьому пояс The Ring українець зберіг.

"Я ще не можу сказати, яким буде мій наступний бій, адже моя команда працює в цьому напрямку. Я поки що взагалі відмовився від боксерських тренувань, займаюся кросфітом і кардіо, щоб підтримувати себе у формі", — повідомив Усик.

Останній бій Олександр Усик провів 23 травня в Єгипті, де зупинив нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена в 11-му раунді. Після цього українець вирішив звільнити три основні чемпіонські пояси, щоб інші боксери могли розіграти їх між собою. Його професійний рекорд залишається ідеальним: 25 перемог у 25 боях, 16 з них нокаутом.

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