Збірна України U-19 першою забила, але все ж програла Німеччині на Євро-2026

Матч Україна — Німеччина. Фото: УАФ

Андрій Гончар Редактор

Збірна України U-19 завершила виступ на чемпіонаті Європи-2026, поступившись Німеччині у півфіналі турніру. Команда Дмитра Михайленка відкрила рахунок наприкінці першого тайму, однак не змогла втримати перевагу та програла з рахунком 1:2.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Україна повела в рахунку перед перервою

Перший тайм пройшов за територіальної переваги збірної Німеччини. Суперник більше володів м'ячем, регулярно загрожував воротам українців, але надійно діяли захисники та голкіпер Назар Домчак, який кілька разів урятував команду.

Попри тиск німців, саме українська збірна відкрила рахунок. На 43-й хвилині Нікіта Калюжний виконав точну подачу до штрафного майданчика, а Віталій Глют виграв боротьбу на другому поверсі й ударом головою відправив м'яч у сітку. Для форварда цей гол став третім на турнірі.

Втім, ще до перерви Німеччина зуміла відновити рівновагу. Уже в компенсований час Отто Штанге прийняв передачу Мамузи Лума, розвернувся в штрафному майданчику та точним ударом у нижній кут зробив рахунок 1:1.

Німеччина вирвала перемогу в компенсований час

Після перерви німецька команда продовжила тиснути, створюючи небезпечні моменти біля воріт України. Домчак ще кілька разів продемонстрував високу майстерність, рятуючи команду після складних ударів.

Українці відповідали контратаками, однак створити достатню кількість гострих моментів біля чужих воріт не вдалося.

Коли матч уже наближався до додаткового часу, Німеччина вирвала перемогу. На першій компенсованій хвилині Штанге віддав гольову передачу на Франсіса Оньєку, який із близької відстані відправив м'яч у сітку та вивів свою команду до фіналу.

Україна U-19 — Німеччина U-19 — 1:2

Голи: Глют, 43 — Штанге, 45+1, Оньєка, 90+1.

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