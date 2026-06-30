Збірна України U-19 стартувала на Євро-2026 з упевненої перемоги над Хорватією

Збірна України U-19. Фото: УАФ

Андрій Гончар Редактор

Юнацька збірна України U-19 вдало стартувала на чемпіонаті Європи-2026. Команда Дмитра Михайленка в першому турі групового етапу здобула впевнену перемогу над господарями турніру — збірною Хорватії.

Про результат першої гри повідомив портал Новини.LIVE.

Українці переломили хід поєдинку

Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині, коли Іван Барич реалізував пенальті, пробивши точно в нижній кут воріт. Втім, перевага хорватів тривала недовго — вже за чотири хвилини Дмитро Богданов після подачі з кутового ударом головою відновив рівновагу.

Після перерви українська команда повністю перехопила ініціативу. На 48-й хвилині Нікіта Калюжний влучним ударом із гострого кута вивів синьо-жовтих уперед, а ще через дев'ять хвилин Павло Люсін потужним дальнім ударом у кут воріт збільшив перевагу українців.

Наприкінці зустрічі хорвати намагалися повернути інтригу, однак Назарій Домчак кілька разів урятував свою команду. Уже в компенсований час Анджело Шутало після удару головою влучив у стійку.

Хорватія U-19 — Україна U-19 1:3

Голи: Барич, 22 (пен.) — Богданов, 26, Калюжний, 48, Люсін, 57.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дві сестри з Португалії стали одними з найяскравіших уболівальниць чемпіонату світу 2026 року, а одна з них перебуває у стосунках із гравцем національної збірної.

Також Новини.LIVE писав, що капітан однієї з команд-учасниць ЧС-2026 опинився під слідством після звинувачень у зґвалтуванні перекладачки.