Тібо Куртуа заявив, що Реал не заслужив поразки від Барселони

"Звичайна невдача": Тібо Куртуа не визнав свою помилку в матчі "Реала" з "Барселоною"
Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа поділився думкою про причини поразки команди в Мадриді від "Барселони". "Бланкос" поступилися у першому матчі Кубка Іспанії з рахунком 0:1.
Бельгійський воротар столичного клубу не вважає фіаско "бланкос" закономірним, повідомляє AS.
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30-річний Тібо Куртуа мав мало роботи в першому півфіналі Кубка Короля, але дії воротаря "Реала" складно назвати впевненими. У єдиному пропущеному мадридцями м'ячі є частка його вини — така сама, як і на Едері Мілітао, на якого записали автогол.
"Барса" не заслужила на перемогу"
Однак сам Тібо Куртуа вважав за краще говорити не про це, а про домінування "Реала" над "Барселоною" на "Сантьяго Бернабеу". Це не принесло столичній команді дивідендів, але в неї ще залишається матч у відповідь.
"Реал" перевершив суперника у цьому поєдинку. Ми домінували, "Барселона" боронилася. А пропущений гол став причиною звичайного невдачі. Я врятував наші ворота, але м'яч відскочив до Мілітао.
"Барселона" не заслужила на цю перемогу. Ми мали певні проблеми з ударом по воротах суперника, але при цьому створили багато моментів. У поєдинку у відповідь необхідно зіграти так само, і тоді "Реал" переможе", — заявив Тібо Куртуа.
Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.