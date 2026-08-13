Білоруска під прапором Польщі на ЧЄ-2026: переходила шлях Магучіх

Марія Жодзік. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Андрій Гончар Редактор

Представниця Польщі Марія Жодзік, яка народилася в Білорусі, пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики у стрибках у висоту. На минулому чемпіонаті світу-2025 вона вже стала однією з головних сенсацій, а тепер продовжить боротьбу за медалі разом з українками Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко.

Про Марію Жодзік повідомив портал Новини.LIVE.

Марія Жодзік. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Жодзік на ЧЄ-2026

Марія успішно подолала кваліфікацію та увійшла до числа фіналісток чемпіонату Європи-2026. Разом із нею до вирішального раунду вийшли українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, а також Ангеліна Топич (Сербія), Крістіна Гонзель (Німеччина), Єлєна Куліченко (Кіпр), Мерел Маес (Бельгія), Луїз Екман (Швеція), Марія Вукович (Чорногорія), Кармен Бруус (Естонія), Азія Таверніні та Ідея П'єроні (обидві — Італія), Елла Юнніла (Фінляндія) й Морган Лейк (Велика Британія).

Жодзік підходить до чемпіонату Європи у чудовій формі. На чемпіонаті світу в Токіо вона сенсаційно виборола срібну медаль, встановивши особистий рекорд — 2,00 метра. Тоді вона несподівано обійшла Магучіх.

Для польської команди її нагорода стала єдиною на турнірі, а сама спортсменка заробила 35 тисяч доларів призових — найбільшу суму у своїй кар'єрі.

Чому Жодзік змінила країну

Марія народилася у Барановичах (Білорусь) у родині польського походження. Її бабусі та дідусі були поляками, а в березні 2024 року указом президента Польщі Анджея Дуди спортсменка отримала польське громадянство.

Після переїзду до Польщі Жодзік зізналася, що не планує повертатися до Білорусі. За її словами, рішення було пов'язане не лише зі спортивною кар'єрою, а й із повномасштабною війною Росії проти України. Легкоатлетка наголошувала, що саме в Польщі відчула себе як удома.

Ще у 2020 році Жодзік підписала відкритий лист білоруських спортсменів із засудженням фальсифікації президентських виборів та насильства проти протестувальників. Пізніше вона також відкрито виступила проти російської агресії проти України.

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