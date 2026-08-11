Біловар не відповідає не лише рівню Динамо, але й половини УПЛ

Крістіан Біловар. Фото: "Динамо" Київ Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Журналіст Михайло Співаковський висловився про регулярну появу захисника Крістіана Біловара у стартовому складі київського "Динамо". Експерт також оцінив рівень футболіста.

Свою думку Співаковський висловив в ефірі "Та то таке", передає портал Новини.LIVE.

Біловар має грати не в топових клубах України

Співаковський заявив, що за відсутності Дениса Попова та Владислава Захарченка тренерський штаб мав інші варіанти для центру оборони. На його думку, рішення випускати Біловара не було вимушеним, адже у складі є інші захисники, зокрема Тарас Михавко та Томаш Кендзьора.

За словами журналіста, Біловар є універсальним футболістом, але не має яскраво виражених сильних якостей. Водночас він наголосив, що не підтримує критику гравця, яка переходить у цькування, та заперечує, що захисник не відповідає рівню Української Прем'єр-ліги.

"Біловар не має якоїсь суперздатності. Він як десятиборець. Все вміє і все хріново", — сказав Співаковський.

На думку Співаковського, нинішній рівень центрального захисника більше відповідає клубам із середини турнірної таблиці, таким як "Кривбас", а не "Динамо". Також журналіст припустив, що після приходу до київського клубу тренера, який не буде пов'язаний із клубною системою, конкуренція в центрі оборони може суттєво змінитися.

"Біловар — це точно не гравець Першої ліги. Це гравець УПЛ. Але гравець рівня "Кривбасу". Гравець команди із середини турнірної таблиці або ближче до десятого місця", — заявив Співаковський.

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