Чемпіон світу з Барселони обійшов Ямаля в рейтингу Golden Boy

Пау Кубарсі з Дональдом Трампом під час нагородження ЧС-2026. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Захисник "Барселони" та збірної Іспанії Пау Кубарсі після успішного виступу на чемпіонаті світу-2026, де він став найкращим молодим гравцем турніру, очолив оновлений рейтинг претендентів на престижну премію Golden Boy 2026. Другу позицію посідає його одноклубник Ламін Ямаль.

Про зміни в рейтингу повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний акаунт премії Golden Boy.

Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Хто входить до топ-10

До трійки також увійшов Ян Діоманде з мадридського "Реала". Влітку вінгер перейшов до іспанського гранда з німецького "РБ Лейпциг".

До десятки претендентів також потрапили Воррен Заїр-Емері ("ПСЖ"), Айюб Буадді ("Лілль"), Віктор Фрохольдт ("Порту"), Раян Вітор ("Борнмут"), Ендрік ("Реал"), Елі Крупі ("Борнмут") та Естевао Вілліан ("Челсі").

Оновлений рейтинг Golden Boy 2026. Фото: Golden Boy

Премію Golden Boy щороку вручають найкращому футболісту віком до 21 року, який виступає в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

Отримати цю нагороду можна лише один раз за кар'єру. Саме тому Ямаль, який став лауреатом Golden Boy у 2024 році, не зможе повторно здобути відзнаку, попри свою присутність у рейтингу претендентів.

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