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Чемпіонат світу-2023 з хокею: Україна поступилася Японії

29 квітня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чемпіонат світу-2023 з хокею: Україна поступилася Японії
Збірна України з хокею. Фото: fhu.com.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чемпіонат світу в Дивізіоні IB завершився перемогою національної команди Японії над хокейною збірною України. Після перших двох періодів синьо-жовті поступалися з рахунком 0:4. Третій період приніс українській команді три закинуті шайби, але вони не допомогли здобути позитивний результат.

Про це свідчать результати гри.  

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Японія — Україна — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

"Національна збірна України не змогла перервати серію поразок від збірної Японії, котра тягнеться із чемпіонату світу 2014 року. Невдача у "лобовій" зустрічі залишила нашу команду на другому місці, а путівку до дивізіону 1A вибороли представники азіатського континенту", — йдеться в повідомленні Федерації хокею України у Facebook.

Поразка залишила "синьо-жовтих" на другій сходинці секстету.

Збірна Японії виграла Дивізіон IB та на ЧС-2024 гратиме в Дивізіоні IA.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України опублікувало список атлетів та чиновників із Росії та Білорусі, які підтримують війну, розпочату РФ. До списку поки що потрапили 23 представники спорту.

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