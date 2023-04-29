Чемпионат мира-2023 по хоккею: Украина уступила Японии
Чемпионат мира в дивизионе IB завершился победой национальной команды Японии над хоккейной сборной Украины. После первых двух периодов сине-желтые уступали со счетом 0:4. Третий период принес украинской команде три заброшенных шайбы, но они не помогли получить положительный результат.
Об этом свидетельствуют результаты игры.
Чемпионат мира-2023, Дивизион IB, 5-й тур
Япония — Украина — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
"Национальная сборная Украины не смогла прервать серию поражений от сборной Японии, которая тянется с чемпионата мира 2014 года. Неудача в "лобовой" встрече покинула нашу команду на втором месте, а путевку в дивизион 1A добыли в борьбе представители азиатского континента", — говорится в сообщении Федерации хоккея Украины в Facebook.
Поражение оставило "сине-желтых" на второй строчке секстета.
Сборная Японии выиграла Дивизион IB и на ЧМ-2024 будет играть в Дивизионе IA.
Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ. В список пока попали 23 представителя спорта.