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Чемпионат мира-2023 по хоккею: Украина уступила Японии

29 апреля 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чемпионат мира-2023 по хоккею: Украина уступила Японии
Сборная Украины по хоккею. Фото: fhu.com.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чемпионат мира в дивизионе IB завершился победой национальной команды Японии над хоккейной сборной Украины. После первых двух периодов сине-желтые уступали со счетом 0:4. Третий период принес украинской команде три заброшенных шайбы, но они не помогли получить положительный результат.

Об этом свидетельствуют результаты игры.

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Япония — Украина — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

"Национальная сборная Украины не смогла прервать серию поражений от сборной Японии, которая тянется с чемпионата мира 2014 года. Неудача в "лобовой" встрече покинула нашу команду на втором месте, а путевку в дивизион 1A добыли в борьбе представители азиатского континента", — говорится в сообщении Федерации хоккея Украины в Facebook.

Поражение оставило "сине-желтых" на второй строчке секстета.

Сборная Японии выиграла Дивизион IB и на ЧМ-2024 будет играть в Дивизионе IA.

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ. В список пока попали 23 представителя спорта.

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