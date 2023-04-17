Стали відомі імена російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні: перелік

Російський боксер Микола Валуєв та російська спортсменка (художня гімнастика) Аліна Кабаєва. Фото: колаж Новини.LIVE

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список атлетів та чиновників із Росії та Білорусі, які підтримують війну, розпочату РФ. До списку поки що потрапили 23 представники спорту.

Про це інформує Міністерство молоді і спорту України.

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Список спортсменів, які підтримують війну

Футбол: Роман Широков, Володимир Баженов

Шахи: Сергій Карякін, Сергій Шипов

Лижні види спорту: Олександр Легков, Олександр Велунов, Олександр Даракович, Єгор Сорін

Спортивна гімнастика: Ілля Куляк

Фігурне катання: Євген Плющенко

Бокс: Микола Валуєв

ММА: Олександр Шлеменко

Плавання: Євген Рилов

Велоспорт: Наталія Цилінська

Баскетбол: Максим Риженков

Сучасне п'ятиборство: Михайло Прокопенко

Хокей: Дмитро Баскау

Самбо: Юрій Рибак

Художня гімнастика: Аліна Кабаєва

Легка атлетика: Юрій Маісевич

Дзюдо: Руслан Шарапау

Гандбол: Володимир Конопльов

Пляжний футбол: Михайло Ботнікау

Як зазначається, до списку не увійшли атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.

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