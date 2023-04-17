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Стали відомі імена російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні: перелік

17 квітня 2023 19:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Стали відомі імена російських та білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні: перелік
Російський боксер Микола Валуєв та російська спортсменка (художня гімнастика) Аліна Кабаєва. Фото: колаж Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список атлетів та чиновників із Росії та Білорусі, які підтримують війну, розпочату РФ. До списку поки що потрапили 23 представники спорту.

Про це інформує Міністерство молоді і спорту України.

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Список спортсменів, які підтримують війну

Футбол: Роман Широков, Володимир Баженов
Шахи: Сергій Карякін, Сергій Шипов
Лижні види спорту: Олександр Легков, Олександр Велунов, Олександр Даракович, Єгор Сорін
Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
Фігурне катання: Євген Плющенко
Бокс: Микола Валуєв
ММА: Олександр Шлеменко
Плавання: Євген Рилов
Велоспорт: Наталія Цилінська
Баскетбол: Максим Риженков
Сучасне п'ятиборство: Михайло Прокопенко
Хокей: Дмитро Баскау
Самбо: Юрій Рибак
Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
Легка атлетика: Юрій Маісевич
Дзюдо: Руслан Шарапау
Гандбол: Володимир Конопльов
Пляжний футбол: Михайло Ботнікау

Як зазначається, до списку не увійшли атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади.

У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Аверіни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов.

15 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких було 77 представників спорту. Обмежувальні заходи будуть діяти 50 років.

Нагадаємо, що перша ракетка України Марта Костюк намагається уникати спілкування з російськими та білоруськими тенісистами під час зустрічі на міжнародних турнірах.

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