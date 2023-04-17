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Стали известны имена российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине: список

17 апреля 2023 19:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Стали известны имена российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине: список
Российский боксер Николай Валуев и российская спортсменка (художественная гимнастика) Алина Кабаева. Фото: коллаж Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ. В список пока попали 23 представителя спорта.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Список спортсменов, поддерживающих войну

Футбол: Роман Широков, Владимир Баженов
Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов
Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Велунов, Александр Даракович, Егор Сорин
Спортивная гимнастика: Илья Куляк
Фигурное катание: Евгений Плющенко
Бокс: Николай Валуев
ММА: Александр Шлеменко
Плавание: Евгений Рылов
Велоспорт: Наталья Цилинская
Баскетбол: Максим Рыженков
Современное пятиборье: Михаил Прокопенко
Хоккей: Дмитрий Баскау
Самбо: Юрий Рыбак
Художественная гимнастика: Алина Кабаева
Легкая атлетика: Юрий Маисевич
Дзюдо: Руслан Шарапау
Гандбол: Владимир Коноплев
Пляжный футбол: Михаил Ботникау

Как отмечается, в список не вошли атлеты, принимавшие участие в мероприятиях по поддержке действий российских властей.

В марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

15 апреля 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, среди которых было 77 представителей спорта. Ограничительные меры будут действовать 50 лет.

Напомним, что первая ракетка Марта Костюк пытается избегать общения с российскими и белорусскими теннисистами во время встречи на международных турнирах.

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