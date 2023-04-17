Стали известны имена российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну в Украине: список

Российский боксер Николай Валуев и российская спортсменка (художественная гимнастика) Алина Кабаева. Фото: коллаж Новини.LIVE

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ. В список пока попали 23 представителя спорта.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Список спортсменов, поддерживающих войну

Футбол: Роман Широков, Владимир Баженов

Шахматы: Сергей Карякин, Сергей Шипов

Лыжные виды спорта: Александр Легков, Александр Велунов, Александр Даракович, Егор Сорин

Спортивная гимнастика: Илья Куляк

Фигурное катание: Евгений Плющенко

Бокс: Николай Валуев

ММА: Александр Шлеменко

Плавание: Евгений Рылов

Велоспорт: Наталья Цилинская

Баскетбол: Максим Рыженков

Современное пятиборье: Михаил Прокопенко

Хоккей: Дмитрий Баскау

Самбо: Юрий Рыбак

Художественная гимнастика: Алина Кабаева

Легкая атлетика: Юрий Маисевич

Дзюдо: Руслан Шарапау

Гандбол: Владимир Коноплев

Пляжный футбол: Михаил Ботникау

Как отмечается, в список не вошли атлеты, принимавшие участие в мероприятиях по поддержке действий российских властей.

В марте 2022 года участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма приняли художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

15 апреля 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций, среди которых было 77 представителей спорта. Ограничительные меры будут действовать 50 лет.

Напомним, что первая ракетка Марта Костюк пытается избегать общения с российскими и белорусскими теннисистами во время встречи на международных турнирах.