Сподіваюся, Росія та Білорусь повернуться якнайшвидше — президент IIHF про майбутнє хокею

Збірна Росії з хокею. Фото: REUTERS/David W Cerny/File Photo

Російські та білоруські хокеїсти зможуть повернутися на міжнародні змагання лише в одному випадку. Головною умовою є припинення війни в Україні.

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф прокоментував ситуацію з усуненням білорусів та росіян в інтерв'ю ESPN.

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ЧС з хокею-2023 серед жінок IIHF. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Коли росіяни зможуть повернутись на турніри?

Країнам заборонено брати участь у змаганнях IIHF до 2024 року. Тардіф заявив, що рішення про участь цих країн у змаганнях 2025 року буде ухвалено в березні 2024 року.

"Я сподіваюся, що Росія та Білорусь повернуться якнайшвидше, бо це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки це триватиме.

Я розумію, що інколи є політичний підхід. Як у людини, я маю своє розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF я маю ухвалити рішення згідно з нашим керівництвом і захистити наші змагання", — пояснив Люк Тардіф.

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