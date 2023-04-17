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"Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно быстрее": президент IIHF о будущем хоккея

17 апреля 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно быстрее — президент IIHF о будущем хоккея
Сборная России по хоккею. Фото: REUTERS/David W Cerny/File Photo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российские и белорусские хоккеисты смогут вернуться на международные соревнования только в одном случае. Главным условием является прекращение войны в Украине.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с отстранением белорусов и россиян в интервью ESPN

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Люк Тардиф подтвердил, что сборные России и Белоруси не допустят к соревнованиям под эгидой IIHF на весь период, пока продолжается война в Украине. 

ЧМ по хоккею-2023 среди женщин
ЧМ по хоккею-2023 среди женщин IIHF. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Когда россияне смогут вернуться на турниры?

Странам запрещено участвовать в соревнованиях IIHF до 2024 года. Тардиф заявил, что решение об участии этих стран в соревнованиях 2025 будет принято в марте 2024 года. 

"Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась. Это вопрос безопасности болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько это будет продолжаться.

Я понимаю, что иногда есть политический подход. Как у человека, у меня есть свое понимание ситуации. Но в должности во IIHF я должен принять решение согласно нашему руководству и защитить наши соревнования", — объяснил Люк Тардиф.

Напомним, украинец Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть важную победу в чемпионате Испании. 

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