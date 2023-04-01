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Киевский "Сокол" в четырнадцатый раз стал чемпионом Украины по хоккею

1 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Киевский Сокол в четвертый раз стал чемпионом Украины по хоккею
Автором золотой шайбы стал MVP плей-офф Сергей Бабинец.
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Киевский "Сокол" второй год подряд выиграл чемпионат Украины по хоккею. В финале плей-офф против победителя регулярного сезона "Кременчуга" подопечные Константина Симчука решили судьбу "золота" во втором овертайме на 97-й минуте.

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины .

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Финальная серия, как и весь необычный сезон-2022/23 под звуки сирен и без единого легионера в командах не могла завершиться без драматической развязки. А решающая пятая игра стала настоящей вишней на торте плей-офф.

Все началось под сиреной о завершении второго периода. Точнее из событий, произошедших после этого. После обращения игроков и тренеров "Сокола" судьи пообщались с хронометристом и вернули команды доиграть "потерянные" три секунды, ставшие почти судьбоносными для одной из команд. В это время успели провести шайбу, которую так и не засчитали.

Дальше было многочисленное большинство "Сокола" в середине третьего периода, которое едва не обернулось пропущенной шайбой, но вратарь спас.

хоккей

В конце основного времени уже "Кременчуг" получил большинство, в том числе "5 на 3", но не воспользовался своими шансами, и встреча во второй раз в финальной серии перетекла в классический овертайм - "5 на 5" в первую заброшенную шайбу.

В дополнительное время и наступила развязка по всей пятиматчевой серии и сезоне в целом. Чемпионскую шайбу во втором овертайме посчастливилось забросить 35-летнему нападающему "Сокола" Сергею Бабинцу, получившему свой восьмой чемпионский титул.

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