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Легендарний хокеїст "розніс" МОК через скандал із росіянами

28 березня 2023 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда хокею Гашек жорстко розкритикував МОК через росіян
Гашек практично звинуватив Баха у корупції
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній голкіпер "Детройт Ред Вінгз" та збірної Чехії Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за дискусію про можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024.

Титулований хокеїст не став підбирати слова, коментуючи позицію МОК на своїй сторінці в Twitter.

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Глава МОК Томас Бах заявив, що він виступає "проти політичного впливу на спорт та будь-яких пропозицій про те, щоб з російськими спортсменами поводилися як з носіями колективної провини".

Домінік Гашек

Потужна відповідь Гашека

58-річний Домінік Гашек відреагував на слова президента МОК щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

"Голова МОК Бах або ненормальний, або повністю корумпований. Хіба ви, МОК і Томас Бах, не розумієте, що цей ваш підхід вже веде до величезної шкоди? Вам доведеться відповісти за це!" — написав Домінік Гашек.

Легенда світового хокею послідовно виступає проти участі росіян та білорусів у міжнародних турнірах. Гашек із перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Фоном для його аватара у соціальній мережі став український прапор.

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