Легенда хокею Гашек жорстко розкритикував МОК через росіян

Легендарний хокеїст "розніс" МОК через скандал із росіянами
Колишній голкіпер "Детройт Ред Вінгз" та збірної Чехії Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за дискусію про можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024.
Титулований хокеїст не став підбирати слова, коментуючи позицію МОК на своїй сторінці в Twitter.
-
Небезпечне море: скільки мін здетонували від початку року
-
Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України
-
Синоптики попереджають про сильне погіршення погоди: яким областям загрожує небезпека
-
Відома фотографка Катя Кондратьєва влаштувала благодійну зйомку на київському вокзалі
-
Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства
-
Ворог завдав ракетного удару по Богодухову: контузило 73-річного чоловіка
-
Ретроградний Меркурій у квітні принесе збагачення трьом знакам зодіаку: хто щасливчик
-
У Бердянську майже зникла вода з Дніпра: яку воду використовують люди
-
Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину
-
Україна бореться за свою ідентичність: мовні курси, що змінять тебе
Глава МОК Томас Бах заявив, що він виступає "проти політичного впливу на спорт та будь-яких пропозицій про те, щоб з російськими спортсменами поводилися як з носіями колективної провини".
Потужна відповідь Гашека
58-річний Домінік Гашек відреагував на слова президента МОК щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.
"Голова МОК Бах або ненормальний, або повністю корумпований. Хіба ви, МОК і Томас Бах, не розумієте, що цей ваш підхід вже веде до величезної шкоди? Вам доведеться відповісти за це!" — написав Домінік Гашек.
Легенда світового хокею послідовно виступає проти участі росіян та білорусів у міжнародних турнірах. Гашек із перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Фоном для його аватара у соціальній мережі став український прапор.
Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.
Збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.
Дружина футболіста "ПСЖ" Ашрафа Хакімі зі скандалом подала на розлучення. Причиною стало звинувачення марокканця у спробі зґвалтування.