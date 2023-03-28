Легенда хокею Гашек жорстко розкритикував МОК через росіян

Гашек практично звинуватив Баха у корупції

Колишній голкіпер "Детройт Ред Вінгз" та збірної Чехії Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за дискусію про можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024.

Титулований хокеїст не став підбирати слова, коментуючи позицію МОК на своїй сторінці в Twitter.

Глава МОК Томас Бах заявив, що він виступає "проти політичного впливу на спорт та будь-яких пропозицій про те, щоб з російськими спортсменами поводилися як з носіями колективної провини".

Потужна відповідь Гашека

58-річний Домінік Гашек відреагував на слова президента МОК щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

"Голова МОК Бах або ненормальний, або повністю корумпований. Хіба ви, МОК і Томас Бах, не розумієте, що цей ваш підхід вже веде до величезної шкоди? Вам доведеться відповісти за це!" — написав Домінік Гашек.

Легенда світового хокею послідовно виступає проти участі росіян та білорусів у міжнародних турнірах. Гашек із перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Фоном для його аватара у соціальній мережі став український прапор.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.

Дружина футболіста "ПСЖ" Ашрафа Хакімі зі скандалом подала на розлучення. Причиною стало звинувачення марокканця у спробі зґвалтування.