Легенда хоккея Гашек жестко раскритиковал МОК из-за россиян

Гашек практически обвинил Баха в коррупции

Бывший голкипер "Детройт Ред Уингз" и сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за дискуссию о возможном допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024.

Титулованный хоккеист не стал подбираться слов, прокомментировав происходящее на своей странице в Twitter.

Глава МОК Томас Бах заявил, что он выступает "против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины".

Мощный ответ Гашека

58-летний Доминик Гашек отреагировал на слова президента МОК об участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

"Глава МОК Бах либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведет к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!" — написал Доминик Гашек.

Легенда мирового хоккея последовательно выступает против участия россиян и белорусов в международных турнирах. Гашек с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Фоном для его аватара в социальной сети стал украинский флаг.

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