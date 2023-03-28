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Легендарный хоккеист "разнес" МОК из-за скандала с россиянами

28 марта 2023 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Легенда хоккея Гашек жестко раскритиковал МОК из-за россиян
Гашек практически обвинил Баха в коррупции
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший голкипер "Детройт Ред Уингз" и сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за дискуссию о возможном допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024.

Титулованный хоккеист не стал подбираться слов, прокомментировав происходящее на своей странице в Twitter

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Глава МОК Томас Бах заявил, что он выступает "против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины".

Доминик Гашек

Мощный ответ Гашека

58-летний Доминик Гашек отреагировал на слова президента МОК об участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

"Глава МОК Бах либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведет к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!" — написал Доминик Гашек. 

Легенда мирового хоккея последовательно выступает против участия россиян и белорусов в международных турнирах. Гашек с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Фоном для его аватара в социальной сети стал украинский флаг. 

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

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