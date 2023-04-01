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Київський "Сокіл" вчетверте став чемпіоном України з хокею

1 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Київський Сокіл вчетверте став чемпіоном України з хокею
Автором золотої шайби став MVP плей-оф Сергій Бабинець
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Київський "Сокіл" другий рік поспіль виграв чемпіонат України з хокею. У фіналі плей-оф проти переможця регулярного сезону "Кременчука" підопічні Костянтина Сімчука вирішили долю "золота" у другому овертаймі на 97-й хвилині.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

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Фінальна серія, як і весь незвичайний сезон-2022/23 під звуки сирен і без єдиного легіонера в командах не міг завершитися без драматичної розв’язки. А вирішальна п’ята гра стала справжньою вишнею на торті плей-офф.

Все почалось під сирену про завершення другого періода. Точніше з подій, які відбулись після цього. Після звернення гравців і тренерів "Сокола" судді поспілкувалися з хронометристом і повернули команди дограти "загублені" три секунди, які стали майже доленосними для однієї з команд. В цей час встигли провести шайбу, яку так і не зарахували.

Далі була чисельна більшість "Сокола" в середині третього періоду, яка ледве не обернулась пропущеною шайбою, але воротар врятував.

хоккей

Наприкінці основного часу вже "Кременчук" отримав більшість, у тому числі "5 на 3", але не скористався своїми шансами, і зустріч вдруге у фінальній серії перетекла у класичний овертайм – "5 на 5" до першої закинутої шайби.

У додатковий час і настала розв’язка у всій п’ятиматчевій серії та сезоні загалом. Чемпіонську шайбу у другому овертаймі пощастило закинути 35-річному нападнику "Сокола" Сергію Бабинцю, який здобув свій восьмий чемпіонський титул.

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