Чигринський близький до призначення в клуб російського блогера Савіна

Чигринський може очолити клуб, яким володіє російський блогер
Колишній захисник збірної України та "Шахтаря" Дмитро Чигринський може найближчим часом отримати свою першу роботу на посаді головного тренера. Український фахівець близький до призначення в кіпрський клуб "Красава-Іпсонас".
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на CYPRUS FOOTBALL PODCAST.
Чигринський близький до нового призначення
За інформацією джерела, переговори між сторонами перебувають на фінальній стадії. Офіційне оголошення про призначення 39-річного українця може відбутися вже найближчим часом.
Повідомляється, що в призначенні Чигринського був особисто зацікавлений президент клубу Євгеній Савін. Саме він займався пошуком нового наставника для команди перед стартом наступного сезону.
Що відомо про клуб
"Красава" була створена Савіним у 2021 році в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну блогер припинив розвиток проєкту на батьківщині та переїхав на Кіпр.
Пізніше Савін придбав клуб "Іпсонас", який виступав у нижчих дивізіонах Кіпру, після чого команда почала виступати під назвою "Красава-Іпсонас".
У сезоні-2025/26 клуб фінішував на десятому місці в чемпіонаті Кіпру та зберіг місце в елітному дивізіоні.
Для Чигринського це може стати першим досвідом роботи на посаді головного тренера. Після завершення ігрової кар'єри у 2025 році він увійшов до тренерського штабу грецького "Аріса", де працював упродовж минулого сезону.
За час професійної кар'єри Чигринський виступав за "Шахтар", "Барселону", АЕК і збірну України, а також виграв Кубок УЄФА у складі донецького клубу.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Зінедін Зідан, який очолить збірну Франції, візьме до свого тренерського штабу Фаб’єна Бартеза.
Раніше Новини.LIVE розповіли про дівчину півзахисника Букайо Сака, яку називають однією з найкрасивіших уболівальниць на Кубку світу.