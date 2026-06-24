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Главная Спорт Чигринский может возглавить клуб, принадлежащий российскому блогеру

Чигринский может возглавить клуб, принадлежащий российскому блогеру

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 20:59
Чигринский близок к назначению в клуб российского блогера Савина
Дмитрий Чигринский и Евгений Савин. Фото: prosport.ro

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Дмитрий Чигринский в ближайшее время может получить свою первую работу в качестве главного тренера. Украинский специалист близок к назначению в кипрский клуб "Красава-Ипсонас".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на CYPRUS FOOTBALL PODCAST.

Дмитрий Чигринський
Дмитрий Чигринский. Фото: ФК АЕК

Чигринский близок к новому назначению

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Официальное объявление о назначении 39-летнего украинца может состояться уже в ближайшее время.

Сообщается, что в назначении Чигринского был лично заинтересован президент клуба Евгений Савин. Именно он занимался поиском нового наставника для команды перед стартом следующего сезона.

Что известно о клубе

"Красава" была создана Савиным в 2021 году в России. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину блогер прекратил развитие проекта на родине и переехал на Кипр.

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Позже Савин приобрел клуб "Ипсонас", который выступал в низших дивизионах Кипра, после чего команда стала выступать под названием "Красава-Ипсонас".

В сезоне 2025/26 клуб занял десятое место в чемпионате Кипра и сохранил место в элитном дивизионе.

Для Чигринского это может стать первым опытом работы на посту главного тренера. После завершения игровой карьеры в 2025 году он вошел в тренерский штаб греческого "Ариса", где работал в течение прошлого сезона.

За время профессиональной карьеры Чигринский выступал за "Шахтер", "Барселону", АЕК и сборную Украины, а также выиграл Кубок УЕФА в составе донецкого клуба.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Зинедин Зидан, который возглавит сборную Франции, примет в свой тренерский штаб Фабьена Бартеза.

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Кипр Дмитрий Чигринский Евгений Савин
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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