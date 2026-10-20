Коментатор Віталій Волочай. Фото: пресслужба

20 жовтня стартує новий сезон NBA, офіційним транслятором якої в Україні є Maincast Sport, що належить підприємцю Максиму Кріппі. Співзасновник і коментатор Maincast Віталій Волочай поділився прогнозами на сезон 2026/27: хто претендуватиме на чемпіонство, чи зможе "Філадельфія" з Леброном Джеймсом поборотися за титул і які команди можуть стати головними сюрпризами сезону.

У сезоні 2026/27 на команди NBA чекають шість місяців регулярного чемпіонату, після яких визначаться учасники плей-оф і боротьби за титул. Головними претендентами на чемпіонство Віталій Волочай вважає "Оклахому-Сіті Тандер" і "Сан-Антоніо Сперс".

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"Ці команди не стали слабшими, натомість стали досвідченішими. Звісно, подивимося, хто вийде у фінал зі Сходу: і "Нью-Йорк", і "Бостон", і "Філадельфія" можуть створити проблеми. Але це вже питання фіналу. Тож мій вибір "Оклахома" та "Сан-Антоніо", — коментує співзасновник і коментатор Maincast Віталій Волочай.

На думку Волочая, одна з найцікавіших сюжетних ліній сезону — перспективи "Філадельфії", яка підписала Леброна Джеймса. За його словами, стартова п’ятірка команди має потенціал стати найсильнішою в лізі. Однак зірковий склад ще не гарантує результату. Багато також залежатиме від глибини ротації, фізичного стану лідерів і того, як тренерський штаб розподілятиме навантаження протягом сезону.

Розподіл сил у лізі може змінити не лише склад "Філадельфії". Ще однією інтригою нового сезону буде повернення розігрувача "Індіани Пейсерз" Тайріза Халібертона, який зазнав травми в сьомому матчі фіналу NBA 2025 року.

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"Без нього "Індіана" фактично провалила минулий сезон. Але склад команди не став слабшим, ніж був позаминулого року. Тому його повернення, як на мене, одразу повертає "Індіану" в число претендентів на найвищі місця на Сході та й загалом в NBA", – зауважив Волочай.

Водночас Волочай не очікує, що оновлені акценти суддівства помітно змінять гру. На його думку, ні ігровий ритм, ні кількість фолів суттєво не зміняться. Коментатор пояснює, що в NBA постійно еволюціонують і робота арбітрів, і гра баскетболістів, які під неї підлаштовуються, тому суддівські нововведення навряд чи вплинуть на те, що глядачі бачать на майданчику.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 жовтня стартує сезон Національної баскетбольної асоціації 2026/2027. В Україні матчі ліги ексклюзивно транслюватиме Maincast Sport, а коментуватимуть ігри Віталій Волочай, Олександр Прошута та Віталій Пак.

Також Новини.LIVE писали, що 16 жовтня колишній український баскетболіст Анатолій Челован зазнав тяжкого поранення під час виконання бойового завдання на фронті та втратив обидві ноги. Спортсмену потрібна допомога на подальше лікування, реабілітацію та протезування.