Комментатор Виталий Волочай. Фото: пресс-служба

20 октября стартует новый сезон НБА, официальным транслятором которого в Украине является Maincast Sport, принадлежащая предпринимателю Максиму Криппе. Соучредитель и комментатор Maincast Виталий Волочай поделился прогнозами на сезон 2026/27: кто будет претендовать на чемпионство, сможет ли "Филадельфия" с Леброном Джеймсом побороться за титул и какие команды могут стать главными сюрпризами сезона.

В сезоне 2026/27 команды НБА ждут шесть месяцев регулярного чемпионата, по итогам которых определятся участники плей-офф и борьбы за титул. Главными претендентами на чемпионство Виталий Волочай считает "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Спёрс".

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"Эти команды не стали слабее, а, напротив, стали опытнее. Конечно, посмотрим, кто выйдет в финал с Востока: и "Нью-Йорк", и "Бостон", и "Филадельфия" могут создать проблемы. Но это уже вопрос финала. Поэтому мой выбор — "Оклахома" и "Сан-Антонио", — комментирует соучредитель и комментатор Maincast Виталий Волочай.

По мнению Волочая, одна из самых интересных сюжетных линий сезона — перспективы "Филадельфии", которая подписала Леброна Джеймса. По его словам, стартовая пятерка команды имеет потенциал стать сильнейшей в лиге. Однако звездный состав ещё не гарантирует результата. Многое также будет зависеть от глубины ротации, физической формы лидеров и того, как тренерский штаб будет распределять нагрузку в течение сезона.

Распределение сил в лиге может изменить не только состав "Филадельфии". Еще одной интригой нового сезона станет возвращение разыгрывающего "Индианы Пэйсерс" Тайриза Халибертона, получившего травму в седьмом матче финала НБА 2025 года.

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"Без него "Индиана" фактически провалила прошлый сезон. Но состав команды не стал слабее, чем был в позапрошлом году. Поэтому его возвращение, на мой взгляд, сразу же возвращает "Индиану" в число претендентов на высшие места на Востоке и в целом в НБА", — отметил Волочай.

В то же время Волочай не ожидает, что обновленные акценты судейства заметно изменят игру. По его мнению, ни игровой ритм, ни количество фолов существенно не изменятся. Комментатор объясняет, что в НБА постоянно эволюционируют и работа арбитров, и игра баскетболистов, которые подстраиваются под неё, поэтому судейские нововведения вряд ли повлияют на то, что зрители видят на площадке.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 октября стартует сезон Национальной баскетбольной ассоциации 2026/2027. В Украине матчи лиги будет эксклюзивно транслировать Maincast Sport, а комментировать игры будут Виталий Волочай, Александр Прошута и Виталий Пак.

Также Новини.LIVE писали, что 16 октября бывший украинский баскетболист Анатолий Челован получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на фронте и лишился обеих ног. Спортсмену нужна помощь для дальнейшего лечения, реабилитации и протезирования.