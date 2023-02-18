Чоловіча та жіночі естафети на чемпіонаті світу з біатлону – склад України

Обидві командні гонки на світовій першості відбудуться в Оберхові

У суботу, 18 лютого, у німецькому Обергофі в рамках чемпіонату світу з біатлону-2023 відбудуться естафети у чоловіків і жінок. Напередодні гонок були оголошені склади збірної України на майбутні забіги.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE

У складі чоловічої збірної України на естафету:

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитро Підручний

9-3. Богдан Цимбал

9-4. Антон Дудченко

Склад жіночої збірної України на естафету:

12-1. Анастасія Меркушина

12-2. Юлія Джима

12-3. Любов Кип'яченкова

12-4. Олена Білосюк

Зазначимо, що старт чоловічої естафети заплановано на 12:45 за київським часом, а жіночої - на 16:00 за Києвом.

Але різке погіршення погодних умов в Обергофі ставило під питання можливість проведення естафетних гонок, запланованих на суботу. Згідно з повідомленнями місцевої влади, на завтра очікується сильний вітер з поривами до 85 км/год, що може спричинити загрозу безпеці учасників гонки та глядачів, особливо у лісовій зоні вздовж траси.

Організаційний комітет Чемпіонату світу в Обергофі, а також представники місцевої влади проведуть нараду, аби визначити, чи можна проводити заплановані чоловічу та жіночу естафети.

Найкращий результат серед українських біатлоністів у переслідувані продемонстрував Дмитро Підручний, який вийшов на старт п'ятим і з двома незакритими мішенями фінішував восьмим.

Антон Дудченко з двома промахами фінішував у двадцятці, відігравши одну позицію після спринту. Артем Прима та Богдан Цимбал із чотирма штрафними колами завершили гонку на 39-му та 40-му місцях відповідно. При цьому перший покращив свої показники, вийшовши на старт 44-м, а другий - значно погіршив, розпочавши гонку 29-м.

Серед жінок Україну в цій дисципліні представляли Юлія Джима, Олена Білосюк та Анастасія Меркушина. Найкращою біатлоністкою з України стала Юлія Джима стала 14-ою. Білосюк та Меркушина стали 48-ою та 49-ою.

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