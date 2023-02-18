Мужская и женские эстафеты на чемпионате мира по биатлону – состав Украины

Обе командные гонки на мировом первенстве состоятся в Оберхове

В субботу, 18 февраля, в немецком Обергофе в рамках чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин. В преддверии гонок были объявлены составы сборной Украины на будущие забеги.

Подробности в материале Новости.LIVE

В составе мужской сборной Украины на эстафету:

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Пидручный

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Антон Дудченко

Состав женской сборной Украины на эстафету:

12-1. Анастасия Меркушина

12-2. Юлия Джима

12-3. Любовь Кипяченкова

12-4. Елена Белосюк

Отметим, что старт мужской эстафеты запланирован на 12:45 по Киеву, а женской - на 16:00 по Киеву.

Но резкое ухудшение погодных условий в Обергофе ставило под вопрос возможность эстафетных гонок, запланированных на субботу. Согласно сообщениям местных властей, завтра ожидается сильный ветер с порывами до 85 км/ч, что может повлечь угрозу безопасности участников гонки и зрителей, особенно в лесной зоне вдоль трассы.

Организационный комитет Чемпионата мира в Обергофе, а также представители местных властей проведут совещание, чтобы определить, можно ли проводить запланированные мужские и женские эстафеты.

Лучший результат среди украинских биатлонистов в преследовании продемонстрировал вышедший на старт пятым Дмитрий Пидручный и с двумя незакрытыми мишенями финишировал восьмым.

Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в двадцатке, отыграв одну позицию после спринта. Артем Прима и Богдан Цымбал с четырьмя штрафными кругами завершили гонку на 39-м и 40-м местах соответственно. При этом первый улучшил свои показатели, выйдя на старт 44-м, а второй значительно ухудшил, начав гонку 29-м.

Среди женщин Украину в этой дисциплине представляли Юлия Джима, Елена Белосюк и Анастасия Меркушин. Лучшей биатлонисткой из Украины стала Юлия Джима стала 14-й. Белосюк и Меркушина стали 48-й и 49-й.

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