Мужская и женские эстафеты на чемпионате мира по биатлону – состав Украины

Мужские и женские эстафеты на чемпионате мира по биатлону: состав Украины
В субботу, 18 февраля, в немецком Обергофе в рамках чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин. В преддверии гонок были объявлены составы сборной Украины на будущие забеги.
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В составе мужской сборной Украины на эстафету:
- 9-1. Артем Прима
- 9-2. Дмитрий Пидручный
- 9-3. Богдан Цымбал
- 9-4. Антон Дудченко
Состав женской сборной Украины на эстафету:
- 12-1. Анастасия Меркушина
- 12-2. Юлия Джима
- 12-3. Любовь Кипяченкова
- 12-4. Елена Белосюк
Отметим, что старт мужской эстафеты запланирован на 12:45 по Киеву, а женской - на 16:00 по Киеву.
Но резкое ухудшение погодных условий в Обергофе ставило под вопрос возможность эстафетных гонок, запланированных на субботу. Согласно сообщениям местных властей, завтра ожидается сильный ветер с порывами до 85 км/ч, что может повлечь угрозу безопасности участников гонки и зрителей, особенно в лесной зоне вдоль трассы.
Организационный комитет Чемпионата мира в Обергофе, а также представители местных властей проведут совещание, чтобы определить, можно ли проводить запланированные мужские и женские эстафеты.
Лучший результат среди украинских биатлонистов в преследовании продемонстрировал вышедший на старт пятым Дмитрий Пидручный и с двумя незакрытыми мишенями финишировал восьмым.
Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в двадцатке, отыграв одну позицию после спринта. Артем Прима и Богдан Цымбал с четырьмя штрафными кругами завершили гонку на 39-м и 40-м местах соответственно. При этом первый улучшил свои показатели, выйдя на старт 44-м, а второй значительно ухудшил, начав гонку 29-м.
Среди женщин Украину в этой дисциплине представляли Юлия Джима, Елена Белосюк и Анастасия Меркушин. Лучшей биатлонисткой из Украины стала Юлия Джима стала 14-й. Белосюк и Меркушина стали 48-й и 49-й.
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