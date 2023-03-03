Девін Хейні розповів, як переможе Василя Ломаченка

Американець не сумнівається у своїй перемозі над українцем

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі Девін Хейні з повагою ставиться до свого майбутнього суперника Василя Ломаченка.

При цьому американець не має сумнівів у перемозі над українцем, повідомляє Fight Hub TV.

24-річний Девін Хейні (29-0, 15 КО) продовжує готуватися до бою проти колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 KO). Протистояння має відбутися 20 травня 2023 року. Місцем проведення поєдинку стане або Лас-Вегас (США), або Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

"Домінуватиму"

Непереможний американець є лідером протистояння з колишнім чемпіоном світу. Хейні впевнений у собі й має намір домінувати упродовж усього бою з Василем Ломаченком.

"Впевнений, ми покажемо гарний поєдинок. Глядачам сподобається бій. Василь — сильний і досвідчений суперник, але я впевнений у своїй перемозі. Збираюся домінувати з першого до останнього раунду. Якщо буде потрібно — усі 12 раундів".

Я давно хотів вийти на ринг із Ломаченком. І завжди казав, що можу його перемогти. Це навіть більше, ніж просто впевненість", — заявив Девін Хейні.

Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.