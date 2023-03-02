Ломаченко проиграет Хейни — Чисора дал прогноз на бой

Эксперт назвал главный аргумент в арсенале действующего чемпиона

Известный боксер Дерек Чисора поделился прогнозом на бой Василия Ломаченко с Девином Хейни. Ветеран считает, что украинец не сумеет победить более молодого соперника.

Поединок с чемпионским титулом на кону состоится в конце весны, напоминает Boxing Social.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) готовится к важному поединку с американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО). Бой может состояться в конце мая либо в США, либо в Саудовской Аравии.

Как Хейни победит Ломаченко

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора оценил шансы претендента на титул в этом противостоянии. Недавний соперник Тайсона Фьюри не сомневается в победе действующего чемпиона.

"Я видел, как Девин Хейни боксировал с Джорджем Камбососом. Несмотря на все свои проблемы, он просто полетел в Австралию и разобрался с фаворитом на ринге. Причем сделал все так, что Камбосос до сих пор не понимает, что произошло.

Хейни попросту перехитрил соперника. Он не пытается завоевать толпу, устраивая масштабные серии ударов. Он переиграл соперников. У Девина очень хороший джеб, и любая попытка соперника сблизиться заканчивается для него пропущенным ударом. Это работает. Джеб вне конкуренции. Так что у Ломаченко почти нет шансов", — рассказал Дерек Чисора.

Напомним, в английской Премьер-лиге состоялся футбольный матч с участием двух украинских игроков. "Арсенал" разгромил "Эвертон", а Виталий Миколенко и Александр Зинченко получили хорошие оценки за поединок.