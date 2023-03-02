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Чісора розповів, чому Ломаченко не має шансів проти Хейні

2 березня 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко програє Хейні — Чісора дав прогноз на бій
Експерт назвав головний аргумент в арсеналі чинного чемпіона
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий боксер Дерек Чісора поділився прогнозом на бій Василя Ломаченка із Девіном Хейні. Ветеран вважає, що українець не зуміє перемогти молодшого суперника.

Поєдинок із чемпіонським титулом на кону відбудеться наприкінці весни, нагадує Boxing Social.

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Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) готується до важливого поєдинку з американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Бій може відбутися наприкінці травня або США, або Саудівської Аравії.

Девін Хейні проти Василя Ломаченка

Як Хейні переможе Ломаченка

Ветеран суперважкого дивізіону Дерек Чісора оцінив шанси претендента на титул у цьому протистоянні. Недавній суперник Тайсона Ф'юрі не сумнівається у перемозі чинного чемпіона.

Василь Ломаченко проти Девіна Хейні

"Я бачив, як Девін Хейні боксував з Джорджем Камбососом. Попри всі свої проблеми, він просто полетів до Австралії й розібрався із фаворитом на рингу. Причому зробив усе так, що Камбосос досі не розуміє, що сталося.

Хейні просто перехитрив суперника. Він намагається завоювати натовп, влаштовуючи масштабні серії ударів. Він переграв суперників. У Девіна дуже хороший джеб, і будь-яка спроба суперника зблизитись закінчується для нього пропущеним ударом. Це працює. Джеб поза конкуренцією. Тож у Ломаченка майже немає шансів", — розповів Дерек Чісора.

Нагадаємо, в англійській Прем'єр-лізі відбувся футбольний матч за участю двох українських гравців. "Арсенал" розгромив "Евертон", а Віталій Миколенко та Олександр Зінченко отримали хороші оцінки за поєдинок.

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