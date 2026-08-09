Динамо лише з пенальті в доданий час вирвало перемогу у Вереса

Матч "Верес" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Київське "Динамо" здобуло важку перемогу в матчі другого туру української Прем'єр-ліги, обігравши "Верес" із рахунком 2:1. Матч відбувся в Рівному на стадіоні "Авангард".

Вирішальний гол кияни забили вже у компенсований до другого тайму час, повідомив портал Новини.LIVE.

Малиш і Пономаренко врятували "Динамо"

Команда Ігоря Костюка провалила початок гри і давала супернику раз за разом атакувати. Однак саме "Динамо" відкрило рахунок на 38-й хвилині. Після розіграшу кутового м'яч влучив у каркас воріт, а Олександр Тимчик першим опинився на добиванні та відправив його у сітку.

Після перерви господарі відповіли своїм стандартом. На 53-й хвилині Ігор Харатін виграв боротьбу після подачі з кутового та головою зрівняв рахунок.

Кияни активно шукали переможний гол і були близькі до нього ще до кінцівки зустрічі. Найкращий момент мав Андрій Ярмоленко, але його удар під поперечину парирував воротар "Вереса".

Розв'язка настала вже у компенсований час. Захисник рівненської команди несподівано порушив правила проти Навіна Малиша у власному штрафному майданчику, а арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Матвій Пономаренко, який холоднокровно реалізував одинадцятиметровий удар та приніс "Динамо" першу перемогу в чемпіонаті.

"Верес" — "Динамо" — 1:2

Голи: Харатін, 53 — Тимчик, 38, Пономаренко, 90+2 (пен.)

"Верес": Горох — Стамуліс, Харатін, Чечер, Вовченко, Сміян — Гонсалвеш, Баран (Нійо, 72), Фабрісіо, Шарай — Блер (Воллі, 87).

"Динамо": Суркіс — Сич, Біловар, Тіаре (Михавко, 58), Тимчик (Малиш, 69) — Буяльський, Бражко (Лонвейк, 46), Шапаренко — Ярмоленко (Кабаєв, 79), Мунгенге (Пономаренко, 58), Волошин.

Попередження: Чечер, Вовченко, Шарай — Біловар, Лонвейк.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про невдоволення фанатів виступом Михайла Мудрика, який вдруге зіграв за "Челсі" після тривалої паузи.

Також Новини.LIVE повідомляв про завершення виступу Марти Костюк у Торонто та суму призових, яку українська тенісистка отримала за участь у турнірі.