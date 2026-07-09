Дюплантіс прокоментував рішення МОК щодо повернення росіян у спорт

Арман Дюплантіс та Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Керівництво Міжнародного олімпійського комітету скасувало рекомендації щодо недопуску російських спортсменів на міжнародні турніри. Тепер федерації кожної країни зможуть самостійно ухвалювати такі рішення. Це означає, що росіяни зможуть відновити свою участь у світових змаганнях.

Спортивна громадськість не підтримала позицію МОК, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на SVT.

Один із найтитулованіших легкоатлетів світу Арман "Мондо" Дюплантіс публічно висловив здивування щодо рішення МОК. Дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною вважає, що російський спорт все ще має перебувати в ізоляції.

Дюплантіс розкритикував МОК

Шведський спортсмен зізнався, що не очікував такого розвитку подій. Його здивували дії керівництва олімпійського органу. Мондо вважає, що до цього питання не варто повертатися щонайменше до закінчення війни в Україні.

"Якщо чесно, вони обрали максимально дивний час для цього рішення. Одну сторону постійно обстрілюють, інша може повернути своїх спортсменів на світові змагання. Ситуація лише погіршується. Я не розумію і не підтримую це", — заявив Дюплантіс.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що ФІФА та УЄФА вирішили відмовитися від рекомендацій МОК, вони не змінили позицію щодо російських футболістів.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, скільки українська тенісистка Марта Костюк заробила завдяки виходу до півфіналу Вімблдону.