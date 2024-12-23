Софія Семчишин розкритикувала Олександра Усика

Донька Ірини Фаріон з її портретом у залі суду 19 вересня. Фото: Новини.LIVE

Донька колишньої народної депутатки Ірини Фаріон Софія Семчишин висловила невдоволення словами українського боксера Олександра Усика. Вона згадала, як у листопаді 2023 року спортсмен написав вірш, у якому назвав її матір "агенткою Кремля" через її критику російськомовних захисників України.

Про це Семчишин написала на своїй сторінці у Facebook.

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У своєму дописі в соцмережах вона звернулася до боксера, реагуючи на його слова після чергової перемоги.

"Ти присвятив свою перемогу матерям України? Мою маму вбито! Подивись, що ти говорив про мою маму. Ти нашу сім’ю образив. Мені гидко, що зараз вся стрічка Facebook про цей поєдинок, а я хочу, щоб вона була про наших захисників", — написала Семчишин.

Ці слова викликали жваве обговорення в соцмережах, де думки користувачів розділилися. Одні підтримують позицію Сечишин, інші ж звертають увагу на контекст ситуації, зазначаючи, що слова Усика були реакцією на висловлювання Фаріон.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня боксер Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. За спортсмена щиро вболівав кожен українець. Після оголошення перемоги українець заявив, що присвячує цю перемогу своїй матері та всім матерям України.

Раніше ми повідомляли, що у Львові суд розпочав розгляд апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка. Під час засідання мати підсудного звернулась у залі суду до сина. Вона попросила хлопця берегти себе.