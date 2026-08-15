Дорощук виграв для України другу медаль ЧЄ з легкої атлетики

Олег Дорощук. Фото: instagram.com/michaelmemmler/

Андрій Гончар Редактор

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики. У напруженому фіналі українець до останнього боровся за золоту медаль з італійцем Джанмарко Тамбері, який тріумфально повернувся на найвищий рівень.

Українець поступився лише на висоті 2,32 метра, повідомив портал Новини.LIVE.

До фіналу Дорощук пробився з п'ятим результатом кваліфікації, хоча входив до числа головних фаворитів сезону.

Як Дорощук виборов срібло

Фінал розпочався з висоти 2,18 метра, яку Дорощук підкорив із першої спроби. Потім він безпомилково взяв планки 2,23, 2,27 та 2,30 метра.

Після успішного стрибка на 2,30 метра в боротьбі за золоту медаль залишилися лише Дорощук та чинний чемпіон Європи Джанмарко Тамбері. Ще один претендент на перемогу, італієць Маттео Сіолі, завершив виступ через травму на висоті 2,27 метра та здобув бронзову нагороду.

Переможця визначила висота 2,32 метра. Тамбері зміг підкорити її з другої спроби, тоді як Дорощук тричі не зумів взяти вирішальну планку й завершив фінал зі срібною медаллю.

Для Дорощука це вже друга поспіль нагорода чемпіонату Європи. На попередній континентальній першості у 2024 році українець став бронзовим призером.

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